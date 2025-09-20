Mai multe zboruri au fost întârziate și anulate pe mai multe aeroporturi europene după un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare, potrivit The Independent.
Atacul a făcut ca sistemele automate să devină inoperabile, permițând doar proceduri manuale de check-in și îmbarcare, potrivit Aeroportului din Bruxelles.
Aeroporturile din Londra Heathrow și Berlin au transmis, de asemenea, că atacul a perturbat zborurile, pasagerilor fiindu-le recomandat să confirme călătoria cu companiile aeriene înainte de a se îndrepta, sâmbătă, spre aeroport.
Heathrow a transmis că Collins Aerospace, care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pentru mai multe companii aeriene la nivel global, „se confruntă cu o problemă tehnică care poate cauza întârzieri pentru pasagerii care pleacă”.
Aeroportul a sfătuit călătorii să verifice starea zborurilor lor la compania aeriană și a declarat că a mobilizat personal suplimentar în zonele de check-in pentru a „ajuta la minimizarea perturbărilor”.
Aeroportul din Bruxelles a transmis că atacul cibernetic a avut „un impact major asupra programului de zboruri și, din păcate, va cauza întârzieri și anulări de zboruri”.
Ultima oră
- Vacanță All Inclusive de Crăciun în Transilvania – Trăiește magia Mărginimii Sibiului cu preparate tradiționale și SPA 9 minute ago
- Cum s-a îndrăgostit Charles de România: sobă veche, pajiști și tradiții rurale 25 de minute ago
- Alerta pe aeroporturi din Europa: zboruri date peste cap, iar sistemele de check-in au căzut 41 de minute ago
- Pas mare pe A1 Sibiu–Pitești: Porr a ajuns la 80% pe secțiunea 4 2 ore ago
- Trump lansează “viza de aur” și taxează vizele temporare de muncă cu 100.000 de dolari 3 ore ago