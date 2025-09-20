coiful dacic și brățările furate: românia obține despăgubiri uriașe

România va fi despăgubită cu suma de 5,7 milioane de euro, după ce instanțele din Olanda au decis că statul român trebuie compensat pentru prejudiciul produs prin furtul mai multor piese de patrimoniu, printre care se află și celebrul Coif de la Coțofenești, dar și trei brățări dacice de aur.

Potrivit deciziei definitive, autoritățile olandeze sunt obligate să plătească despăgubiri statului român, după ce bunurile au fost sustrase în urmă cu mai bine de un deceniu și scoase ilegal din țară. Procesul, care s-a întins pe mai mulți ani, a avut ca miză recuperarea valorii de piață a artefactelor de importanță istorică, considerate unice pentru patrimoniul național, scrie ziare.com

Coiful de la Coțofenești, datat în secolul al IV-lea î.Hr., este una dintre cele mai valoroase descoperiri arheologice din spațiul românesc, fiind confecționat din aur masiv și decorat cu motive specifice culturii geto-dacice. Piesa, alături de cele trei brățări dacice, reprezintă simboluri ale identității și moștenirii istorice a României.

Ministerul Culturii a salutat hotărârea instanței olandeze, subliniind că această decizie confirmă încă o dată necesitatea protejării și recuperării patrimoniului național. „Este o victorie importantă pentru România și pentru respectul datorat istoriei noastre. Despăgubirile nu pot înlocui valoarea spirituală a acestor obiecte, dar reprezintă o reparație morală și financiară”, au transmis reprezentanții instituției.

Specialiștii în patrimoniu atrag atenția că piața neagră a artefactelor continuă să reprezinte un risc major pentru descoperirile arheologice din România și cer măsuri suplimentare pentru protejarea siturilor și colecțiilor muzeale.

Decizia din Olanda închide un capitol sensibil pentru România, dar readuce în prim-plan tema responsabilității internaționale în protejarea patrimoniului cultural.