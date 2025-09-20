Regele Charles al III-lea, fascinat de România: satul transilvănean unde uită de coroana britanică.

Pentru a-l înțelege pe Regele Charles al III-lea, care a sărbătorit recent trei ani de la încoronare și l-a primit pe Donald Trump la Castelul Windsor, trebuie să uităm de Palatul Buckingham. Ritmul pe care îl preferă suveranul britanic este cel al satelor românești din Transilvania, parcă înghețate în timp.

În Valea Zălanului, regele deține o pensiune fără WiFi și televizor, cu sobă din secolul XVII, pat de lemn vechi și un portret al Reginei Elisabeta a II-a. „România face parte din viața lui”, spune contele Tibor Kalnoky, rudă îndepărtată și prieten al regelui. Charles găsește aici „toate convingerile sale pe care încearcă să le transmită” și pentru care „se luptă”, scrie Digi24.

România, refugiu și laborator pentru pasiunile regelui

În ciuda multiplelor apariții publice – de la aniversarea eliberării lagărului de concentrare de la Auschwitz, la întâlniri cu Papa Francisc și președintele ucrainean Volodimir Zelenski – România dezvăluie o fațetă intimă a suveranului. Regele glumește spunând că are un „interes” în România, făcând referire la Vlad Țepeș, strămoș al său și inspirație pentru Dracula.

Biografii spun că România rurală îi oferă lui Charles un refugiu și un „laborator viu” pentru preocupările sale legate de agricultură durabilă și biodiversitate. Aici, agricultura la scară mică este un stil de viață, iar fauna și flora sunt bogate: urși, lupi și râși, dispăruți de mult din Marea Britanie, pot fi întâlniți încă în pădurile transilvănene. Pe proprietatea regelui se află un panou informativ care arată că în acest colț al Transilvaniei există 1.200 de specii de plante, iar regele a spus că „sunt peste 200 de specii de fluturi în România, față de doar 40 în Marea Britanie”.

Charles apreciază că în România tradițiile rurale se păstrează, spre deosebire de Marea Britanie, despre care a spus că a făcut o „greșeală oribilă” lăsând patrimoniul rural și biodiversitatea să se piardă.

Vizitele sale au loc de obicei în mai-iunie, când se cazează în pensiunea sa din Valea Zălanului, închisă pentru turiști. Masa se servește la comun, iar activitățile includ observarea urșilor, plimbări cu căruța sau coacerea cozonacului secuiesc (kürtőskalács). Charles petrece ore întregi plimbându-se pe pajiști pline de flori sălbatice, unde singurul zgomot este al greierilor și berzelor. La ultima vizită, în 2023, a invitat tot satul la un picnic cu pâine, brânzeturi, țuică și borcane de Marmite.

Viscri și influența Regelui Charles în Transilvania

Viscri a devenit între timp faimos datorită implicării regelui. Casa Regelui, redeschisă în 2022 ca muzeu și spațiu de expoziție, sprijină proiecte locale precum plantarea de peri și construirea unui loc de joacă. Peste 35.000 de turiști au vizitat locația anul trecut. Charles mai deține o proprietate la marginea satului Valea Zălanului, unde se poate bucura de liniște și intimitate.

Inițiativa sa de a susține „sate sustenabile” s-a răspândit și în alte comunități săsești și situri UNESCO, atrăgând tineri dornici să restaureze case vechi. Spre deosebire de Marea Britanie, în România regele întâmpină puțină opoziție și multă apreciere. Printre preocupările sale se numără cultivarea de fasole și dovleci printre lanurile de porumb, tăiatul fânului cu coasa și vopsirea fermelor în albastru pentru protecția insectelor.

Astfel, România nu este doar o destinație pentru Regele Charles, ci un loc în care pasiunile și valorile sale prind viață, într-un decor autentic și aproape magic, departe de agitația regală a Londrei.