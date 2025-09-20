jucătorii veniți în vară la sibiu, sub lupa lui măldărășanu. unii sunt “pe minus” / video

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a făcut o analiză a jucătorlor aduși la Sibiu în această vară, mai ales că până acum plecările lu Murgia, Stoica, Goncalves și accidentarea lui Balaure au lăsat goluri importante.

Tehnicianul sibienilor, Marius Măldărășanu a făcut o scurtă analiză a jucătorilor transferați la Sibiu în această vară și de la care așteaptă să vină cu un plus.

Brazilianul Jair Tavares a debutat etapa trecută, în jocul pierdut pe teren propriu, cu Unirea Slobozia. ”Bun, pe Jair îl știam, el se pretează stilului nostru de joc, dar are o pauză destul de lungă, plus problema că este extracomunitar și a durat ceva cu actele. Și pentru el nu e ușor doar să te pregătești și știi că nu-ți vine cartea verde, iar ritmul jocului nu-l câștigi” a spus Măldărășanu.

De la atacantul Marko Gjorgievski se așteaptă golurile. Macedoneanul a debutat la sibieni tot runda trecută, contra Unirii Slobozia. ”Au fost multe variante ca atacant, dar am decis să-l luăm pe el, când a apărut ca variantă, pentru că deja cunoaște cât de cât Superliga. Are 11 meciuri la CFR și este un jucător foarte combativ, avem încredere în el.”

Cipriotul Karo nu este încă la parametrii fizici optimi, dar Măldărășanu anunță că acesta va fi un plus pentru defensivă. ”Karo, fundaș central, din păcate a avut acea problemă cu hernia de disc. Pe lipsă meciuri, ultmele șase luni a jucat doar două meciuri, iar asta spune cuvântul. Nici acum nu este foarte bine, dar vedem când o să îl aruncăm în luptă, pentru că este un jucător care ne va ajuta cu siguranță” a mai spus tehnicianul lui FC Hermannstadt.

Staff-ul și toți jucătorii trebuie să dea totul pentru ca FC Hermannstadt să iasă din criză. ”Sunt jucători în care avem încredere, îi așteptăm să vină cu plus, dar acum era ideal pe schimbările existente să ai rezultate, pentru că puteam avea puncte mai multe. Tot vorbim de aspectul ăsta, este o realitate, dar n-avem ce să facem. Trebuie să lăsăm la spate trecutul. Au plecat trei jucători buni, cei care sunt aici trebuie să facă totul pentru a scoate echipa din criză. Și, bineînțeles, cu mine în frunte” a încheiat tehnicianul lui FC Hermannstat.

Dintre jucătorii veniți în vară, s-au impus până acum ca titulari fundașul stânga Kevin Ciubotaru, care este și Under, dar și mijlocașul Dragoș Albu. Alți doi underi aduși acum, Vuc și L. Stancu au evoluat puțin, iar Bârstan nu a apucat încă să debuteze. Revenit după împrumutul la Metaloglobus, fundașul ghanez Saeed Isaah a jucat doar 26 de minute într-un meci.

Principala dezamăgire pare a fi însă portugezul Diogo Batista, folosit de Măldărășanu doar 16 minute în 2 partide, după care a fost tras pe linie moartă. Lusitanul nu a mai fost folosit în ultimele 7 jocuri ale sibienilor și cel mai probabil va pleca la iarnă.