măldărășanu, mesaj direct pentru jucătorii lui fc hermannstadt. “trebuie să băgăm kerosen” / video

FC Hermannstadt este outsider duminică (ora 21.00) în Capitală, cu Rapid București, în runda a 10-a a Superligii.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a avut prilejul până acum să înfrunte de 8 ori ca tehnician echipa de suflet, Rapid, și i-a blocat victoria în nu mai puțin de cinci rânduri! În ultimele două confruntări dintre Rapid și FC Hermannstadt, sibienii s-au impus de fiecare dată, 1-0 în Superliga și 2-1 în Cupa României! După parcursul de până acum în Superliga, Rapid este favorită, fiind neînvinsă în acest sezon, dar FC Hermannstadt caută să producă surpriza, așa cum a reușit deseori în meciurile contra echipelor tari.

”Noi am început destul de greu campionatul, zici că suntem pe motorină. Trebuie să băgăm un pic de kerosen și să urcăm în clasament. Este un moment în care putem să ne reactivăm, un exemplu e FC Argeș, care a câștigat cu CFR și apoi a avut un parcurs bun. E important să mergem să jucăm fotbal și să avem atitudinea corectă. Și, cel mai important, când vom avea ocazii să o dăm în poartă, să fim foarte pragmatici sau să avem personalitate. Asta nu numai în momentele în care suntem la finalizare, ci în orice moment de joc, pentru că va fi și presiunea publicului. Nu trebuie să ne sperie absolut nimic, trebuie să ne gândim doar la eventualul nostru parcurs după o eventuală victorie în Giulești” a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt.

Tehnicianul a apreciat jocul feroviarilor, echipă care pare mult mai puternică decât sezonul trecut. ”Jucăm contra Rapidului, una dintre cele mai în formă echipe, este neînvinsă, are jucători foarte echilibrați calitativ. Ca joc la fel, Rapid este echilibrată din punct de vedere defensiv, ca posesie, dar mai ales ies în evidență prin tranziția pozitivă, având doi jucători de viteză, Dobre și Petrila, care au un joc direct, în anumite momente forțează foarte mult. Știm că jucăm contra Rapidului, dar nu înseamnă că nu putem câștiga. Dar și un rezultat de egalitate ar fi un rezultat pozitiv pentru noi.”

”Vor veni și golurile și punctele”

După începutul ezitant de sezon, Măldărășanu le cere jucătorilor săi să arate încredere și personalitate în joc, fapt care va aduce golurile și rezultatele pozitive. Sibienii sunt pe 12 după 9 jocuri, cu 7 puncte. Rapid este pe 3, cu 19 puncte și dacă nu pierde duminică urcă pe locul 2.

”Nu suntem într-o poziție foarte confortabilă, însă, cum le-am spus și băieților, trebuie să mergem înainte și să avem încredere. Trebuie să fim puternici, în mare suntem aceiași de anul trecut. La fel, am trecut în multe momente prin situații dificile, am ieșit la suprafață, iar jocul nostru în foarte multe momente din meciuri arată bine, avem multe situații de a marca. Ne lipsește golul, dar vor veni și golurile, sunt sigur de asta, vor veni și punctele, dar trebuie să jucăm bine. Este clar că dacă vom juca bine, lucrurile astea se întorc, pe termen lung și rezultatele o să vină. Repet, trebuie să jucăm constant bine, pentru că asta am făcut, am avut și multe situații de a marca din faze fixe multe astfel de momente, ceea ce este un lucru bun. Asta înseamnă că ducem mingea acolo, punem presiune pe adversar, dar ne trebuie probabil o concentrare mult mai mare la finalizare” a fost analiza făcută de Măldărășanu la conferința de presă susținută sâmbătă, la Sibiu.

Din echipa sibiană, singurul absent este Balaure, jucător care a fost operat de ligamente și va reveni pe gazon în primăvara anului viitor.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Ivanov, Albu, Kujabi – Buș, Neguț.