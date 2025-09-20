măldărășanu regretă amarnic plecarea unui jucător. ”acum vedem cât de important era” / video

După ce FC Hermannstadt suferă la finalizare în startul acestui sezon, antrenorul Marius Măldărășanu a subliniat cât de imporant era Ianis Stoica pentru sibieni.

Fostul atacant la Sibiului, Ianis Stoica a jucat în ultima etapă din Portugalia pentru Amadora, în repriza secundă a jocului cu Guimaraes, scor 0-2. La final, antrenorul Estrelei, José Faria a spus că Ianis este încă tânăr, nu înțelege bine engleza, dar este convins că se va adapta. Spre finalul meciului, Stoica a văzut inițial cartonașul roșu pentru o intrare prin alunecare, dar intervenția VAR a schimbat decizia arbitrului, sancțiunea fiind redusă la „galben”.

După plecarea lui Ianis Stoica în Portugalia, antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu a mai schimbat doar câteva mesaje cu atacantul a cărui lipsă se resimte din plin în startul acestui sezon.

”Nu am mai vorbit cu el, doar prin mesaje la începutul campionatului lusitan, pentru că intrase, dăduse pase de gol. El, la fel, ne-a trimis mesaje și după victoria noastră cu Farul. Noi îl urmărim, e normal, este fostul nostru jucător. Este un jucător tânăr, are marjă de progres. El este bine acolo, este la o echipă care vrea să valorifice jucătorii tineri, pentru că a dat totuși niște bani pe el la Sibiu și contractul este doar pe doi ani, deci este clar că vor să-l valorifice cât de rapid. Jocul nostru arată destul de ok, cum am spus ne lipsesc golurile și atunci vedem cât de mult lipsește Ianis Stoica, pentru că el era marcator, a dat în 2 ani, 25 goluri. Acum, ceilalți trebuie să-l suplinească” a explicat Marius Măldărășanu.

Tehnicianul sibienilor nu are probleme de comunicare cu jucătorii străini de la FC Hermannstadt. ”La noi, toți străinii vorbesc engleză. Dacă îmi aduc aminte, acum vreo doi ani am avut pe Ngoma, care vorbea doar franceză. În rest, lucrurile sunt în regulă din punct de vedere acum. Comunicarea nu se referă numai la limba engleză. Vizavi de Ianis, antrenorul Amadorei poate se referă și la nivelul de a fi comunicativ” a mai declarab Marius Măldărășanu, într-o conferință de presă susținută sâmbătă, la Sibiu.

FC Hermannstadt l-a vândut în august pe Ianis Stoica la Amadora pentru 1,35 milioane de euro și a păstrat și un procent dintr-un viitor transfer.