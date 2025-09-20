ministrul finanțelor infirmă speculaţiile: nu vor fi introduse noi taxe pentru români

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la Digi24 că Guvernul nu are în vedere introducerea unor noi taxe sau o eventuală creștere a TVA, așa cum a apărut în spațiul public în ultimele zile. Oficialul a explicat că informațiile vehiculate provin doar „pe surse” și nu au fost transmise niciodată prin canale oficiale ale Executivului.

„Am explicat foarte clar imediat după adoptarea pachetului 1 și 2. S-au făcut speculații în spațiul public legate de noi valuri de taxe. Aceste lucruri au apărut doar pe surse și pe niciun canal oficial. Am transmis în două rânduri că nu există în plan, în acest moment, o astfel de variantă. Deci în acest moment nu există o variantă de creștere a TVA-ului care să fie în plan sau să fie calculată ori discutată în ședințele Coaliției”, a precizat ministrul Finanțelor.

Nazare a subliniat că în cadrul coaliției de guvernare au loc discuții privind restructurările deja asumate prin programul de guvernare, dar nu se iau în calcul noi măsuri fiscale care să aducă povară suplimentară populației.

„În ședințele Coaliției discutăm despre anumite restructurări care au fost asumate deja prin programul de guvernare, nu discutăm de lucruri noi, ci de lucruri trecute în baza programului prin care această Coaliție funcționează”, a mai adăugat acesta.

Întrebat dacă actuala coaliție va rezista în condițiile în care partidele nu ajung la un consens în privința măsurilor fiscale, ministrul Finanțelor a insistat asupra necesității stabilității politice și economice.

„Cu discuții și răbdare se va ajunge la consens. Nu sunt decizii ușoare, nu sunt ușor de adoptat, dar trebuie bine explicate și trebuie să avem răbdare pentru a explica nevoia acestora. Trebuie să reziste Coaliția, că România în acest moment are nevoie mai mult decât orice de stabilitate, în situația economică în care se află”, a conchis Alexandru Nazare.