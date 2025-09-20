noi vești despre balaure. măldărășanu a anunțat când revine pe teren / video

Operat de ligamentele încrucișate de la genunchi, mijlocașul dreapta al echipei FC Hermannstadt, Silviu Balaure ar putea reveni pe gazon undeva în primăvara anului viitor.

Accidentat grav într-un amical cu Șelimbăr, jucătorul lui FC Hermannstadt, Silviu Balaure este o absență impotantă pentru sibieni. Tehnicianul lu FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu speră ca Balaure să revină în aprilie 2026 pe gazon.

”Balaure este foarte încrezător, el a mai avut accidentarea asta. Contează că este pozitiv și el va trebui să aibă răbdare, pentru că toți vor să intre cât mai repede și nu este ușor. De fapt, după o operație, recuperarea este este baza, dacă operația este reușită. E m-aș aștepta să revină prin aprilie, nu este niciun jucător cu o masă musculară mare și în care să pierzi masa musculară este un risc dacă nu ți-o recâștigi, așa pot apărea accidentări. Eu am încredere că în aprilie va fi pe teren și pe final de campionat ne va ajuta” a anunțat Marius Măldărășanu.

Intervenția chirurgicală s-a desfășurat la București și a fost coordonată de cunoscutul medic ortoped Ion Bogdan Codorean.