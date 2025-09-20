Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis vineri imagini de pe șantierul Secțiunii 4 a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, între Curtea de Argeș și Tigveni, unde constructorul PORR Construct SRL a început lucrările de asfaltare.
„Mobilizarea pe cei aproximativ 10 kilometri ai acestei secțiuni este bună: aproximativ 620 de muncitori și 200 de utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%”, a declarat ministrul.
Lucrările se desfășoară și la tunelul Momaia, unde se execută:
- structura de rezistență a galeriei Daniela (1.350 m)
- instalațiile pentru galeriile Daniela (1.350 m) și Alina (1.342 m)
- terasamentele
Stația de betoane de la Tigveni este funcțională și asigură materialul necesar lucrărilor. În perioada următoare, antreprenorul va relua producția plăcilor prefabricate pentru tunelul Momaia; până acum au fost realizate 1.797 din cele 5.739 de elemente necesare.
În august, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța că stadiul lucrărilor pe această secțiune (9,86 km) se apropia de 77%.
Detalii contractuale Secțiunea 4 A1 Sibiu – Pitești:
- Lungime: 9,86 km (Tigveni – Curtea de Argeș)
- Antreprenor: PORR Construct SRL
- Durata contractului: 60 luni (16 luni proiectare, 44 luni execuție)
- Valoare: 1,678 miliarde lei (fără TVA)
- Finanțare: Programul Transport 2021–2027
- Stadiu fizic: 80%
- Termen de deschidere: 2027
