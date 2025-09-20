șelimbărul sparge gheața în liga 2. au luat primul punct

În duelul ultimelor clasate din Liga 2, CSC Șelimbăr și Olimpia Satu Mare au remizat sâmbătă la Cisnădie, scor 1-1.
Cu doar 500 de spectatori în tribună la Cisnădie, Șelimbăr a dominat prima parte, dar rar a ajuns la poarta adversă.
După pauză, Satu Mare a deschis scorul prin Matei Marin, în minutul 55. Șelimbăr a avut reacție și a egalat rapid prin fundașul Wiktorski, după o lovitură de colț. Până la final nu s-a mai întâmplat nimic notabil.
S-a terminat 1-1, primul punct în acest sezon pentru ambele echipe. O remiză care însă nu ajută pe niciuna dintre ele.
CSC Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Natea, Wiktorski, S. Șerban – Ayine, Al. Luca – Lenghel, P. Petrescu, Bucuroiu – Sg. Jurj.
Antrenor: Eugen Beza
