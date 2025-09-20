trei echipe merg ceas în superliga sibiu. au maxim de puncte

FC Agnita, ACS Păltiniș Rășinari și ACS Bradu sunt echipele cu punctaj maxim după primele trei etape disputate în Superliga Sibiu.

Principala favorită la titlul județean, FC Agnita a realizat scorul etapei, câștigând cu 6-0 în deplasare, cu CS Săliște 2012. Golurile au fost marcate de R. Oana (2), S. Bîrsan (3) și L. Fising.

Păltiniș Rășinari nu a avut nici ea vrea emoție la Sibiu, câștigând cu 5-1 duelul cu Alma.

ACS Bradu este și ea cu punctaj maxim, câștigând detașat, 4-1 la Avrig, contra echipei locale. Oaspeții au condus la pauză după reușita lui Costan. Avrig a egalat în partea secundă, dar oaspeții au mai înscris de trei ori, prin Costan, Genescu și Chifu.

Supriza etapei a 3-a a fost realizată de Interstar, care a remizat pe teren propriu, 1-1 cu Voința. Oaspeții, candidați la play-off au reușit să egaleze în finalul meciului prin Meneses, la o fază la care și portarul urcase în careul gazdelor.

Într-un duel dintre două echipe de play-out, Tălmaciu a cedat acasă, 0-2 cu Arsenal Sibiu.