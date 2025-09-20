trei echipe merg ceas în superliga sibiu. au maxim de puncte

jucători de fotbal pe teren de antrenament, pregătire pentru meci, pe stadion în sibiu, during a sunny day.

FC Agnita, ACS Păltiniș Rășinari și ACS Bradu sunt echipele cu punctaj maxim după primele trei etape disputate în Superliga Sibiu. 

Principala favorită la titlul județean, FC Agnita a realizat scorul etapei, câștigând cu 6-0 în deplasare, cu CS Săliște 2012. Golurile au fost marcate de R. Oana (2), S. Bîrsan (3) și L. Fising.

Păltiniș Rășinari nu a avut nici ea vrea emoție la Sibiu, câștigând cu 5-1 duelul cu Alma.

ACS Bradu este și ea cu punctaj maxim, câștigând detașat, 4-1 la Avrig, contra echipei locale. Oaspeții au condus la pauză după reușita lui Costan. Avrig a egalat în partea secundă, dar oaspeții au mai înscris de trei ori, prin Costan, Genescu și Chifu.

Supriza etapei a 3-a a fost realizată de Interstar, care a remizat pe teren propriu, 1-1 cu Voința. Oaspeții, candidați la play-off au reușit să egaleze în finalul meciului prin Meneses, la o fază la care și portarul urcase în careul gazdelor.

Într-un duel dintre două echipe de play-out, Tălmaciu a cedat acasă, 0-2 cu Arsenal Sibiu.

