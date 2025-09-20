trump lansează "viza de aur" și taxează vizele temporare de muncă cu 100.000 de dolari

Președintele american Donald Trump a semnat un decret prin care introduce o așa-numită „viză de aur”, destinată străinilor dispuși să plătească un milion de dolari către Trezoreria SUA

. Cei care vor fi sponsorizați de companii vor achita două milioane de dolari. În schimb, beneficiarii vor primi o procedură accelerată de obținere a dreptului de ședere în Statele Unite.

Trump a descris noul program drept „un succes imens” și l-a adresat persoanelor cu „calități excepționale”, scrie Digi24.ro.

Totodată, liderul de la Casa Albă a anunțat o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, foarte folosite în sectorul tehnologic. Acestea permit specialiștilor străini – programatori IT, ingineri sau oameni de știință – să lucreze temporar în SUA, însă Trump dorește să reducă dependența de forța de muncă din afara țării și să acorde prioritate angajării cetățenilor americani.

În 2024, Statele Unite au aprobat circa 400.000 de vize H-1B, dintre care două treimi au fost reînnoiri, iar trei sferturi dintre solicitanții acceptați erau cetățeni indieni.