vacanță all inclusive de crăciun în transilvania – trăiește magia mărginimii sibiului cu preparate tradiționale și spa

Dacă îți dorești un Crăciun autentic, la munte, cu bucate tradiționale, colinde live, focuri în aer liber și relaxare la SPA sub cerul înstelat, atunci Carpentiere Arena este locul ideal. Situat la poalele stațiunii Păltiniș, în Mărginimea Sibiului, resortul de 4 stele îmbină tradiția locală cu confortul modern și rafinamentul.

La Carpentiere Arena, sărbătorile de iarnă capătă un farmec aparte: peisajele montane, decorul rustic elegant, atmosfera caldă și atentă la detalii transformă fiecare moment într-o amintire de poveste.

Pachetul All Inclusive de Crăciun, disponibil pentru sejur de 3 nopți, include cazare în camere spațioase și elegante, toate mesele zilnice – de la mic dejun până la cină – inspirate din gastronomia Mărginimii, cine festive cu colinde tradiționale, open bar și un program artistic dedicat sărbătorii Nașterii Domnului.

În Ajunul Crăciunului, oaspeții sunt întâmpinați cu colinde live și mâncăruri alese, în timp ce vizita lui Moș Crăciun aduce bucurie celor mici. În fiecare seară, atmosfera este întreținută de muzică live sau DJ, focuri în aer liber și băuturi festive, de la vinuri locale la cocktailuri de sezon.

Răsfăț la munte: zona SPA în aer liber

Unul dintre cele mai apreciate atuuri ale resortului este zona de SPA în aer liber, deschisă în toate anotimpurile – unică în Transilvania. Aici, oaspeții se pot relaxa în două piscine exterioare încălzite, dintre care una infinity, sau în piscina salină cu pereți de sticlă și tuburi de hidromasaj. Jacuzzi-ul cu cromoterapie, ciubărul din lemn (clasic și cu hidromasaj) și cele trei tipuri de saună – finlandeză cu perete de sare, turcească cu aburi și saună uscată – completează perfect atmosfera de relaxare, indiferent de temperaturile de afară.

După o zi activă pe pârtie sau la Târgul de Crăciun din Sibiu, nimic nu e mai plăcut decât o baie fierbinte în aer liber, sub cerul nopții și liniștea pădurii.

Bucate tradiționale și obiceiuri din Mărginimea Sibiului

Toate mesele sunt inspirate din rețetele autentice ale zonei, reinterpretate cu eleganță. În meniul de Crăciun regăsim ciorbe aromate, tocănițe și fripturi fragede, garnituri locale, platouri cu brânzeturi și mezeluri artizanale, cozonaci și prăjituri de casă, alături de băuturi tradiționale precum țuica și vișinata, dar și vinuri selecte de la Cramele Recaș.

Totul este gândit astfel încât oaspeții să se bucure nu doar de gust, ci și de povestea din spatele fiecărui preparat.

La doar 30 de minute: Târgul de Crăciun din Sibiu

Vacanța la Carpentiere Arena poate fi completată cu o excursie de o zi în centrul Sibiului, unde te așteaptă unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Piața Mare se transformă într-un tărâm de poveste, cu instalații luminoase spectaculoase, patinoar în aer liber, căsuțe cu produse locale și suveniruri handmade, vin fiert, castane coapte și alte delicii de sezon.

Este o experiență ideală atât pentru familii, cât și pentru cupluri care vor să se bucure de spiritul sărbătorilor într-un cadru feeric.

Sporturi de iarnă și activități în natură

Pentru cei care își doresc mișcare și adrenalină, stațiunea Păltiniș se află la doar 10 minute de resort. Aici, Arena Platoș oferă pârtii moderne pentru ski și snowboard, școli pentru copii și snow park pentru tineri. Cei care preferă o atmosferă mai liniștită pot opta pentru pârtia Piatra Găitoare sau pentru plimbări cu sania trasă de cai, pe trasee de iarnă prin pădure. Astfel, sejurul devine un echilibru perfect între relaxare la SPA și activități dinamice în aer liber.

Programul Crăciunului la Carpentiere Arena

Sejurul începe pe 23 decembrie cu check-in, o cină de bun venit și atmosferă de sărbătoare întreținută de DJ live și open bar. Pe 24 decembrie, după micul dejun și prânz, urmează vizita lui Moș Crăciun, cina de Ajun, colinde live și seară festivă.

Ziua de Crăciun vine cu tradiții, obiceiuri locale, muzică live, foc de tabără și o cină festivă memorabilă. Sejurul se încheie pe 26 decembrie cu un mic dejun relaxat și check-out. Între mese, oaspeții au acces și la gustări reci și fructe proaspete.

Pentru rezervare este necesar un avans de 50%, iar diferența se achită până la data de 1 decembrie 2025. Pachetele sunt nerambursabile, iar locurile sunt limitate – confirmarea se face în funcție de disponibilitate.

Copiii între 0 și 6 ani beneficiază de gratuitate (fără pat suplimentar), cei între 6 și 14 ani plătesc tarif redus, iar peste această vârstă se aplică tariful de adult.

Cei care vor să petreacă o vacanță în inima Transilvaniei sunt așteptați la Carpentiere Arena. Hotelul dispune de 24 de camere de lux, spațioase, elegante și cu dotări de excepție. Rezervările se fac la numărul de telefon 40 (740) 053 350. Fii la curent cu noutățile urmărind paginile de facebook și instagram.