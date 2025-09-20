Sibiul participă și în 2025 la programul Săptămâna Europeană a Mobilității, o campanie de conștientizare derulată de Comisia Europeană pentru mobilitatea sustenabilă și prietenoasă cu mediul.

Primăria Sibiu, împreună cu partenerii săi, a pregătit sâmbătă, 20 septembrie și duminică, 21 septembrie, un program dedicat mobilității prin care, mai multe zone din centrul istoric care vor fi eliberate de mașini vor deveni spații de promenadă sau scene pentru mici evenimente la care sibienii vor fi invitați să participe gratuit.

Reamintim restricțiile în circulație și în spațiile de parcare avizate de Comisia pentru sistematizarea circulației:

ÎNCHIDERI DE TRAFIC de sâmbătă, 20 septembrie, ora 07.30 și până duminică, 21 septembrie, ora 20.30 pe următoarele străzi:

Mitropoliei – Al. Odobescu – Centumvirilor – Poștei,

Târgul Vinului – Târgul Peștelui,

Avram Iancu,

Timotei Popovici – Papiu Ilarian (tronsonul cuprins între străzile Tipografilor și T. Popovici).

Excepție vor face minibusurile Liniei Verzi, care vor circula pe aceste străzi conform programului obișnuit, fiind mijloace de transport electrice și deci nepoluante.

!! Precizăm că în perioada restricțiilor de trafic, rezidenții și reprezentanții instituțiilor publice de pe strada Mitropoliei vor avea totuși acces spre proprietăți, dar fără posibilitatea de a parca pe stradă.

LOCURI DE PARCARE CARE VOR FI INDISPONIBLE în perioada 19 septembrie, ora 16.00 – 21 septembrie, ora 20.30:

Mitropoliei – Al. Odobescu (inclusiv parcarea de vis-a-vis de Teatrul Gong care este închisă din 19 septembrie, ora 00.00 până în 21 septembrie, ora 20.30) – Centumvirilor – Poștei

Târgu Vinului – Târgu Peștelui,

Avram Iancu,

Timotei Popovici,