accident grav la sibiu: un autoturism s-a oprit într-un stâlp, șoferul rănit

Un accident rutier s-a produs pe strada Rozmarinul din municipiul Sibiu, în această dimineață, în care un bărbat de 35 de ani, din Cisnădie, a fost rănit. Polițiștii rutieri au intervenit imediat la fața locului pentru cercetări.
Din primele verificări, bărbatul, care conducea pe direcția Sibiu – Tilișca, a pierdut controlul asupra autoturismului și a lovit un stâlp de iluminat, oprindu-se pe partea carosabilă. Testarea cu alcooltest a arătat că șoferul nu consumase alcool.
În urma impactului, conducătorul auto a suferit un traumatism cranian și a fost transportat conștient la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu. La locul accidentului au intervenit un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. În prezent, traficul în zonă se desfășoară fără probleme majore.
