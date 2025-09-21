buș, golul anului în superliga. jucătorul sibiului dezvăluie secretul reușitei cu rapid / video

La doar câteva minute după ce a intrat pe teren, atacantul lui FC Hermannstadt, Sergiu Buș a reușit un gol fabulos în disputa cu Rapid, dând tonul revirimentului sibienilor.

După 2-1 cu Rapid, Sergiu Buș (32 de ani) a vorbit despre golul său superb din minutul 77. După o cnetare din stânga, atacantul și-a așezat mingea cu capul, apoi a pivotat dintre doi fundași și a tras direct la vinclu, reușind să egaleze cu o execuție de generice tv.

”După ce am înscris am văzut că era unghiul cam închis, am tras cu stângul chir dacă eu sunt dreptaci. Am simțit să vânez mingea și mi-a ieșit. Este minunată victoria, această experiență, după anumite eșecuri, a venit exact cum trebuie. Mă bucur că am făcut 10 puncte, locul nostru nu era așa de jos. Va trebui să continuăm așa, să fim modești, muncitori, sunt sigur că vom avea mai multe puncte. Președintele și antrenorul nostru probabil cu un ochi plâng și cu altul râd, dar ei sunt la Sibiu, sunt profesioniști și se bucură pentru noi”, a spus Sergiu Buș, la flash-interviu.

Antrenorul Marius Măldărășanu a fost și el fericit pentru reușita elevului său. ”Asta îmi doresc de la atacanți, încerc să îi rotesc, acum au intrat cu plus. Mă bucur că Sergiu nu a mai ezitat, are momentele lui în care caută duelul, contactul și ezită să dea la poartă. Acum a făcut preluarea, a dat la poartă și gol” a spus și Măldărășanu.

Condusă în deplasare cu Rapid, FC Hermannstadt a întors rezultatul pe final, după golurile lui Sergiu Buș și Aurelian Chițiu, reușind primul succes în deplasare din acest sezon.