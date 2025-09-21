Dan Negru a amintit pe Facebook de inaugurarea Transfăgărășanului, drumul care străbate cei mai înalți munți din România și care a fost construit în doar patru ani.

Jurnalistul a relatat detalii impresionante despre construcția acestui reper al infrastructurii românești: utilajele grele au fost dezmembrate și urcate piesă cu piesă până la 1.800 m, la punctul cunoscut drept „Piatra Dracului”. Buldozerele au fost demontate, transportate bucată cu bucată și reasamblate la locul de lucru pentru a putea continua lucrările.

Dan Negru subliniază astfel contrastul cu prezentul, comparând rapiditatea construcției Transfăgărășanului cu întârzierea lucrărilor pe alte drumuri: A1, între Margina și Holdea, aflată în construcție de circa 15 ani și încă nefinalizată.

„Să nu mai lăsăm trecutul să fie doar un reproș adus prezentului”, a conchis Dan Negru, exprimându-și mirarea față de ingeniozitatea și efortul depus pentru realizarea Transfăgărășanului.