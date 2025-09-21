fc hermannstadt detonează surpriza în giulești. buș a marcat un gol fabulos / video

FC Hermannstadt a câștigat duminică în deplasare, 2-1 cu Rapid București, în etapa a 10-a a Superligii.

Peste 10.000 de suporteri au venit în Giulești să susțină echipa gazdă, printre care și o micuță galerie sibiană.

Chiar în ziua meciului, sibienii l-au pierdut pe căpitanul Ionuț Stoica, devenit indisponibil în urma unei gripe, astfel că cipriotul Karo a fost din nou printre titulari, după o lungă absență. De asemenea, Jair și-a făcut loc printre titulari în linia mediană, după debutul din runda trecută.

Sibienii încep bine, după doar 4 minute, Antwi intră vijelios în careu, centraeză în fața porții, dar nimeni nu ajunge la întâlnirea cu mingea. După 14 minute, Rapid are o fază periculoasă prin Dobre, care trage din unghi, pe lângă poarta sibiană.

După 17 minute, Gjorgjievski are o acțiune bună, scoate pentru Albu, care trage de la 18 metri, direct în bara porții feroviarilor.

Rapid a făcut o repriză slabă, nu a pus probleme la poarta lui Căbuz. Sibienii au fost privați de un penalty la Neguț, fază la care nici VAR nu a intervenit. A fost 0-0 la pauză, după o repriză în care FC Hermannstadt a fost mai bună.

Repriza secundă începe cu capul defectuos al lui Gjorgjievski, din poziție foarte bună.

Rapid deschide scorul în minutul 58, după o fază la care arbitrul Cojocaru a lăsat avantaj la un fualt al lui Albu la 18 metri, mingea a ajuns la Dobre, care a înscris cu un șut violent din marginea careului. A fost primul șut pe poarta lui Căbuz expediat de către feroviari.

Măldărășanu e ofensiv, mută cu Chițu în locul lui Jair, dar golul marcat dă arpi Rapidului, care controleză ostilitățile. Vulturar are o ocazie bună pentru gazde.

Intră și Buș și Biceanu, schimbări inspirate pentru tehnicianul sibienilor. La câteva minute după ce a intrat, Sergiu Buș reușește un gol senzațional, de autor, după ce și-a preluat mingea cu capul, apoi a tras imparabil la vinclu. ”Vă dau scris, acesta va fi golul anului” a anunțat Ilie Dumitrescu.

În prelungiri, Antwi centrează excelent din flancul drept, portarul Aioanei nu iese, Chițu țâșnește și reușește să împingă mingea în plasă. Sibienii erau în avantaj, cu doar două minute înainte de final. Se termină 2-1 pentru FC Hermannstadt, care reușește primul succes în deplasare din acest sezon și iese din impas.

Cu 10 puncte din 10 etape, Sibiul urcă pe locul 11 și respiră mai ușurată. Trupa lui Măldărășanu a punctat din nou dceisiv în prelungiri contra Rapidului, ca și în sezonul trecut, la meciurile de pe ”Municipal”.

FC HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpușă, Karo, Selimovic, Ciubotaru – Albu, Ivanov, Jair (Chițu 66) – Neguț (Biceanu 74), Gjorgjievski (Buș 74). Antrenor: Marius Măldărășanu