galerie foto: centrul sibiului redat pietonilor

Centrul Sibiului a fost, în acest weekend, redat pietonilor. În cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, mai multe străzi din zona istorică au fost eliberate de mașini și transformate în spații de promenadă și locuri de întâlnire pentru sibieni.

Mii de oameni au profitat de ocazie pentru a explora orașul fără trafic auto, bucurându-se de ateliere, concerte, demonstrații sportive și instalații artistice. Piața Coroana, străzile Arhivelor, Avram Iancu sau Târgu Vinului au devenit scene pentru activități culturale și recreative, iar Piața Schiller și str. T. Popovici s-au transformat în terenuri sportive improvizate.

Pe lângă evenimente, sibienii au avut parte de facilități menite să încurajeze mobilitatea alternativă: transport public gratuit cu autobuzele Tursib și acces gratuit la Muzeul ASTRA pentru cei care au ajuns pe bicicletă sau trotinetă.

Mesajul principal al weekendului a fost clar: un oraș fără mașini, chiar și temporar, devine un spațiu mai prietenos, mai creativ și mai aproape de comunitate.