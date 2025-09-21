galerie foto: centrul sibiului redat pietonilor

strada în centrul istoric din sibiu cu clădiri colorate și copii care merg cu bicicleta, sub cer albastru, reprezentând arhitectură tradițională și viață urbană vibrantă în sibiu.
Centrul Sibiului fără mașini

Centrul Sibiului a fost, în acest weekend, redat pietonilor. În cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, mai multe străzi din zona istorică au fost eliberate de mașini și transformate în spații de promenadă și locuri de întâlnire pentru sibieni.

Mii de oameni au profitat de ocazie pentru a explora orașul fără trafic auto, bucurându-se de ateliere, concerte, demonstrații sportive și instalații artistice. Piața Coroana, străzile Arhivelor, Avram Iancu sau Târgu Vinului au devenit scene pentru activități culturale și recreative, iar Piața Schiller și str. T. Popovici s-au transformat în terenuri sportive improvizate.

Pe lângă evenimente, sibienii au avut parte de facilități menite să încurajeze mobilitatea alternativă: transport public gratuit cu autobuzele Tursib și acces gratuit la Muzeul ASTRA pentru cei care au ajuns pe bicicletă sau trotinetă.

Mesajul principal al weekendului a fost clar: un oraș fără mașini, chiar și temporar, devine un spațiu mai prietenos, mai creativ și mai aproape de comunitate.

clădiri istorice din sibiu cu terasă și decor decorativ cu drapele colorate, centrul orașului, arhitectură tradițională, turism în sibiu, #oradesibiu.
panoramică a unui oraș istoric în sibiu, clădiri colorate, oameni pe stradă, ciclism, terase cu mese și umbrele, plus decorațiuni arhitecturale tradiționale, vedere urbană vibrantă.
cetățile centrale din sibiu, piața principală cu clădiri vechi și arhitectură medievală, reprezentând un punct turistic important în orașul sibiu, românia.
clădire istorică cu turn de ceas în centrul orașului sibiu, piața principală cu terase și arhitectură tradițională, oraș medieval vibrant, atracție turistică culturală și istorică din transilvania.
clădiri istorice și acoperișuri roșii în centrul orașului sibiu, vedere aeriană, arhitectură tradițională, ora de sibiu.
ora de sibiu, vedere aeriană centrul vechi cluj-napoca, străzi pavate, clădiri istorice cu acoperișuri roșii, parcare modernă, peisaj urban plin de farmec și tradiție regională.
strada pietonală în centrul istoric al sibiului cu clădiri colorate și biserică în fundal, vedere panoramică, turism în sibiu, arhitectură medievală.
galerie foto: centrul sibiului redat pietonilor

