românii vor zbura din nou direct spre chicago. o companie reia ruta după 24 de ani

Compania aeriană HiSky a anunțat că, începând cu vara anului 2026, va opera zboruri directe din București către Chicago. Este a doua destinație din Statele Unite introdusă de companie, după New York, și marchează reluarea legăturii aeriene suspendate în urmă cu 24 de ani.

Primul zbor București – Chicago este programat pentru 4 iunie 2026, iar ruta va fi operată de două ori pe săptămână, în zilele de joi și duminică. Durata unei curse va fi de aproximativ 10 ore și 50 de minute la dus și 9 ore și 50 de minute la întoarcere.

„Acum doi ani, am avut încredere în nevoia pasagerilor noștri de a călători rapid, în siguranță și confortabil peste ocean și am îmbrățișat acest rol de pionieri. După rezultatele primului an de operațiuni pe ruta New York, cu aceeași încredere, suntem gata să devenim compania aeriană care operează ambele conexiuni directe cu SUA. (…) Comunitatea românească și moldovenească din Chicago este una dintre cele mai mari și mai bine stabilite din Statele Unite”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky, relatează Mediafax.

HiSky este, în prezent, singura companie aeriană care oferă zboruri directe între România și Statele Unite. Din 2024, operatorul a deschis ruta București – New York, pe care zboară în prezent cu cinci frecvențe săptămânale de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.