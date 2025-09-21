Un băiat de 13 ani din Sibiu, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în urmă cu trei săptămâni, a decedat astăzi, au anunțat rudele.

Denis a fost internat inițial în stare de comă, a fost operat și transferat la reanimare, însă, încă de la început, prognosticul medicilor a fost rezervat.

Accidentul a avut loc în condițiile în care copilul nu purta cască de protecție, au precizat polițiștii care au investigat cazul.

Mesajele de condoleanțe au început să apară imediat după confirmarea veștii triste. Școala de Dansuri „Ioan Macrea” a transmis un mesaj emoționant: „E foarte trist și nedrept ca un copil să își părăsească părinții și prietenii astfel. Sperăm ca bunul Dumnezeu să-i ofere în ceruri o eternitate liniștită și părinților multă putere să treacă peste această mare încercare. Nu te vom uita niciodată, Denis! Dumnezeu să te odihnească în pace!”

“Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate.” a declarat Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Sibiu.

Tragedia a zguduit comunitatea sibiană, iar autoritățile atrag atenția asupra importanței purtării echipamentului de protecție la utilizarea trotinetelor electrice, pentru a preveni accidente similare.