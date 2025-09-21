sondaj: românii sunt pesimiști privind viitorul. 3 din 4 cred că românia e pe un drum greșit

Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, doar 21% au răspuns că direcția este una bună, iar 5% nu au putut aprecia sau nu au dorit să răspundă, arată un sondaj Avangarde dat publicității sâmbătă, 20 septembrie, și citat de Agerpres.
Datele arată o creștere semnificativă a percepției negative în ultimele luni. Dacă în iunie 53% dintre respondenți considerau că România merge într-o direcție greșită, procentul a urcat la 66% în iulie, 73% în august și a ajuns la 74% în septembrie. În paralel, procentul celor care apreciau direcția drept una bună a scăzut de la 38% în iunie, la 27% în iulie, 23% în august și 21% în septembrie.
Dezamăgire față de actualul Guvern
Întrebați despre modul în care actualul Guvern gestionează România, comparativ cu așteptările de la începutul anului 2025, 51% dintre respondenți s-au declarat „mai degrabă dezamăgiți”. Doar 23% au spus că sunt „încântați”, alți 23% nu au avut așteptări, iar 3% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.
AUR, pe primul loc în intențiile de vot
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dintre cei 64% care au indicat un partid:
-
41% ar vota AUR
-
19% PSD
-
13% PNL
-
12% USR
-
6% UDMR
-
2% SOS România
-
2% POT
-
1% Forța Dreptei
-
1% PMP
-
1% DREPT
-
2% alte partide
Cele mai mari temeri ale românilor
Întrebați care este cea mai mare temere pentru perioada următoare, respondenții au menționat:
-
o eventuală criză economică – 28%
-
escaladarea războiului din Ucraina – 26%
-
viitorul copiilor – 19%
-
probleme de sănătate – 12%
-
ura din societate – 10%
-
altă temere – 2%
-
nu știu/nu răspund – 3%
Metodologia sondajului
Sondajul AVANGARDE a fost realizat la nivel național, în perioada 9 – 18 septembrie 2025, pe un eșantion multistratificat probabilistic de 1.300 de persoane adulte (18 ani și peste), neinstituționalizate. Marja de eroare este de ±2,3%, la un nivel de încredere de 95%.
