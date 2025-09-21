un vortex polar ar putea aduce iarna mai devreme în românia, avertizează anm

Un vortex polar format deasupra Arcticii ar putea influența vremea din România și ar aduce iarna mai devreme decât în alți ani. Într-o intervenție la Digi24, Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat că există posibilitatea ca primele ninsori să apară chiar din ultima lună de toamnă.

„Nu trebuie să excludem niciodată o posibilitate ca iarna în România să aducă primele ninsori încă din ultima lună de toamnă, mai ales după 21 noiembrie. Este o tradiție să consemnăm episoade cu răciri și zăpadă. Cu cât ne apropiem de finalul toamnei, vom putea aprecia mai clar cum va fi iarna 2025-2026. Este însă prea devreme să facem acum estimări exacte”, a declarat Elena Mateescu, relatează Digi24.

Potrivit prognozei ANM pentru perioada imediat următoare, vremea va fi mult mai caldă decât normalul acestei perioade, cu temperaturi ce vor depăși 30 de grade în sud și vest. Spre sfârșitul săptămânii, însă, meteorologii anunță o răcire accentuată, cu ploi și temperaturi apropiate de valorile normale pentru calendar.