bilanțul weekendului la sibiu: șoferi beți prinși pe bandă rulantă și sancțiuni de peste 300.000 lei

În perioada 19 – 21 septembrie a.c., polițiștii sibieni au desfășurat 23 de acțiuni punctuale și au intervenit la 250 de evenimente, dintre care 169 au fost sesizate prin apel 112.
Pe linie rutieră, în urma controalelor efectuate, au fost constatate 11 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 41 de permise de conducere, dintre care 7 pentru conducerea sub influența alcoolului, și au fost retrase 55 de certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii au aplicat 720 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 300.000 de lei.
Exemple semnificative
-
Autoturism neînmatriculat depistat în Agnita
La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 12:30, polițiștii rutieri din orașul Agnita au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Mihai Viteazu de un bărbat în vârstă de 35 de ani, domiciliat în localitatea Bârghiș.
Verificările au arătat că autoturismul nu era înmatriculat, motiv pentru care la nivelul Poliției Orașului Agnita s-a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.
-
Șofer fără permis și sub influența alcoolului în Târnava
În noaptea de 21 septembrie, în jurul orei 00:35, polițiștii Secției nr.5 de Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Dumbrăvii de un localnic în vârstă de 47 de ani.
Verificările au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere, iar testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. În acest caz s-a întocmit un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.
-
Accident rutier și conducere sub influența alcoolului în Sibiu
La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 08:40, un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Sibiu, în timp ce conducea un autoturism pe Șoseaua Sibiului, pe direcția Șelimbăr – Sibiu, nu a păstrat distanța regulamentară și a lovit un autoturism condus în fața sa, proiectându-l într-un alt autoturism. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 1,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. La nivelul Poliției Municipiului Sibiu se continuă cercetările pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.
