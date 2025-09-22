bilanțul weekendului la sibiu: șoferi beți prinși pe bandă rulantă și sancțiuni de peste 300.000 lei

În perioada 19 – 21 septembrie a.c., polițiștii sibieni au desfășurat 23 de acțiuni punctuale și au intervenit la 250 de evenimente, dintre care 169 au fost sesizate prin apel 112.

Pe linie rutieră, în urma controalelor efectuate, au fost constatate 11 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 41 de permise de conducere, dintre care 7 pentru conducerea sub influența alcoolului, și au fost retrase 55 de certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii au aplicat 720 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 300.000 de lei.

Exemple semnificative