A început construcția unei noi creșe pe str. Viitorului nr. 28A (cartier Reșița), pe o suprafață de 4.800 mp.

Proiectul inițiat de Primăria Sibiu va fi realizat de Compania Națională de Investiții, cu finanțare europeană nerambursabilă în cadrul PNRR, această companie gestionând contractul de lucrări și șantierul care s-a deschis în această săptămână prin lucrări de săpătură generală.

Valoarea proiectului este de 22,83 milioane lei, din care 21,66 milioane lei sunt fonduri europene nerambursabile, iar aproape 1,17 milioane lei vor reprezenta finanțarea de la Bugetul de Stat.

“Pe strada Viitorului va rezulta o creșă cu 110 locuri. Tot în colaborare cu CNI vom realiza o a doua creșă nouă, pe Calea Poplăcii, cu 70 de locuri, și pentru aceasta urmând să se emită ordinul de începere a lucrărilor. În plus, printr-un proiect pe care îl gestionează Primăria, este deja în construcție în Piața Cluj o creșă cu 30 de locuri și o grădiniță cu 60 de locuri. Prin urmare, nu doar modernizăm clădirile existente, ci și construim unități noi, pentru a acoperi cât mai mult din cererea mare de locuri. Continuăm astfel demersurile din ultimii ani 3 ani, când am reușit să creăm 260 de locuri noi în creșele construite în cartierele Țiglari, Ștrand și Vasile Aaron” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Constructorul, asocierea Total NSA AG Construct & Pro Hart Group & ING Proiect Management, are termen de 12 luni pentru a ridica și amenaja clădirea eficientă energetic (nZEB sau cu emisii de carbon aproape zero). Aceasta va avea regim de înălțime parter și se va întinde pe 100 de metri ca lungime, fiind structurată pe 3 nuclee: zona de acces și administrativă, zona dedicată sălilor de grupă și activității educaționale și zona tehnică. Construcția: