A început construcția unei noi creșe pe str. Viitorului nr. 28A (cartier Reșița), pe o suprafață de 4.800 mp.
Proiectul inițiat de Primăria Sibiu va fi realizat de Compania Națională de Investiții, cu finanțare europeană nerambursabilă în cadrul PNRR, această companie gestionând contractul de lucrări și șantierul care s-a deschis în această săptămână prin lucrări de săpătură generală.
Valoarea proiectului este de 22,83 milioane lei, din care 21,66 milioane lei sunt fonduri europene nerambursabile, iar aproape 1,17 milioane lei vor reprezenta finanțarea de la Bugetul de Stat.
“Pe strada Viitorului va rezulta o creșă cu 110 locuri. Tot în colaborare cu CNI vom realiza o a doua creșă nouă, pe Calea Poplăcii, cu 70 de locuri, și pentru aceasta urmând să se emită ordinul de începere a lucrărilor. În plus, printr-un proiect pe care îl gestionează Primăria, este deja în construcție în Piața Cluj o creșă cu 30 de locuri și o grădiniță cu 60 de locuri. Prin urmare, nu doar modernizăm clădirile existente, ci și construim unități noi, pentru a acoperi cât mai mult din cererea mare de locuri. Continuăm astfel demersurile din ultimii ani 3 ani, când am reușit să creăm 260 de locuri noi în creșele construite în cartierele Țiglari, Ștrand și Vasile Aaron” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.
Constructorul, asocierea Total NSA AG Construct & Pro Hart Group & ING Proiect Management, are termen de 12 luni pentru a ridica și amenaja clădirea eficientă energetic (nZEB sau cu emisii de carbon aproape zero). Aceasta va avea regim de înălțime parter și se va întinde pe 100 de metri ca lungime, fiind structurată pe 3 nuclee: zona de acces și administrativă, zona dedicată sălilor de grupă și activității educaționale și zona tehnică. Construcția:
-
Va include 11 dormitoare, 6 camere de joacă, vestiar cu filtru și grupuri sanitare, un spațiu pentru luat masa, grupuri sanitare inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, un cabinet medical cu izolator și o bucătărie, prevăzută cu oficiu de primire, filtru de acces și depozite pentru aprovizionare.
-
Va fi dotată cu mobilier și echipamentele necesare în sălile de grupă, în bucătărie și în celelalte spații tehnice și administrative.
-
Va avea amenajate în jur zone verzi și un loc de joacă, precum și 11 locuri de parcare, din care 2 vor fi rezervate persoanelor cu dizabilități.
-
Va fi dotată cu panouri fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabilă, va fi izolată termic și dotată cu un sistem de încălzire modern. Astfel, cheltuielile cu încălzirea sau răcirea vor fi reduse, scăzând în același timp impactul asupra mediului înconjurător.
-
Va avea propria stație de pompare pentru alimentarea cu apă rece și pentru hidranții interiori, aceste sisteme urmând să fie amenajate într-o construcție îngropată.
Ultima oră
- Cartierul Reșița va avea o creșă modernă pentru 110 copii: investiție de peste 22 milioane lei / foto 2 minute ago
- Provocare extremă pe Moldoveanu: Mai mulți tineri au cărat o halteră de 100 kg și au făcut deadlift la peste 2.500 de metri / video 6 minute ago
- Femeie de 66 de ani, lovită de un copil pe trotinetă la Sibiu: ,,Îmi e frică să mai ies pe stradă” 26 de minute ago
- Elevii de la CSS Sibiu se vor antrena gratuit în 7 săli de sport ale școlilor din oraș 31 de minute ago
- PSD Sibiu – Poiana Sibiului: Tradiția a Prins Viață în Inima României (C.P) 48 de minute ago