ce spun sibienii despre noile cărți de identitate digitale: unii le laudă, alții mai așteaptă / video

Sibienii au început să își schimbe vechile buletine cu noile cărți de identitate digitale, odată cu lansarea oficială a emiterii acestor documente la nivel local. Noile acte vin în două variante: Cartea Electronică de Identitate (CEI) și Cartea de Identitate Simplă (CIS), iar cei care au trecut deja prin procedură spun că procesul este eficient și bine organizat.

„Îmi expiră buletinul luna viitoare și am fost nevoită să vin să-l schimb. Am înțeles că se fac cărți electronice. Procedura a fost simplă: s-au verificat actele, apoi am dat adresa, numărul de telefon și emailul. Am făcut poză, amprente la câte un deget de la fiecare mână și cam atât”, povestește o sibiancă, proaspăt posesoare de carte de identitate digitală.

Alți locuitori ai Sibiului privesc cu interes, dar și cu rezerve tranziția către noile documente. Violeta, de exemplu, nu intenționează momentan să își schimbe buletinul, dar vede avantajele.

„Nu mi-am făcut carte de identitate digitală. Nu știu dacă o să-mi fac, mai ales că actualul buletin îmi expiră abia în 2032. Cred că e o idee bună – e mai simplu de folosit, încape mai ușor în portofel, și am înțeles că are aceleași dimensiuni cu cele europene. Minusul ar fi că, din ce am auzit, la unele instituții trebuie să ai la tine un document printat cu adresa, pentru că nu mai apare pe cartea de identitate. În rest, mi se pare ok”, spune aceasta.

Un alt sibian spune că este interesat de CEI, dar încă nu s-a informat suficient.

„Cred că o să îmi fac, dar momentan nu am adunat toate informațiile. Nu știu exact ce conține, ce scrie pe ea. Deocamdată sunt mulțumit cu buletinul actual”, spune bărbatul.

Reamintim că începând cu finele lunii mai, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu (DJEP Sibiu) și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Sibiu vor emite noile tipuri de acte de identitate: Cartea Electronică de Identitate (CEI) și Cartea de Identitate Simplă (CIS).

Ce informații conțin noile acte de identitate

Cartea Electronică de Identitate (CEI), conform noilor reglementări, va conține în format tipărit: denumirea statului emitent, tipul documentului, numele și prenumele titularului, sexul, cetățenia, data nașterii, codul numeric personal (CNP), numărul documentului, data expirării, semnătura olografă și imaginea facială. Pe verso, sunt înscrise data emiterii, autoritatea emitentă, zona de citire automată și zona CIP.

Un element de noutate este că adresa de domiciliu nu va mai fi trecută pe documentul tipărit, ci doar în format electronic, pe cipul integrat. Pe acest suport electronic sunt stocate și date biometrice (imagine facială, amprentele a două degete), precum și locul nașterii și prenumele părinților.

Cartea de Identitate Simplă (CIS) este destinată persoanelor care nu doresc un document cu suport electronic. CIS conține aceleași date ca CEI, însă adresa de domiciliu este trecută în format tipărit. Acest tip de act poate fi folosit exclusiv pe teritoriul României, neavând valența unui document de călătorie.

Avantajele noii cărți electronice de identitate

Noile acte de identitate au o dimensiune standardizată, similară cardurilor bancare, și respectă normele europene. CEI include elemente avansate de securitate, care reduc riscul de falsificare și furt de identitate. De asemenea, CEI poate fi utilizată ca document de călătorie și oferă acces la servicii electronice, inclusiv semnătura electronică.

Valabilitatea noilor acte de identitate

Valabilitatea CEI și CIS diferă în funcție de vârsta titularului:

2 ani pentru copiii între 0-2 ani

4 ani pentru copiii între 2-14 ani

5 ani pentru persoanele între 14-18 ani

10 ani pentru persoanele peste 18 ani

Valabilitate nelimitată pentru persoanele peste 70 de ani

Ce se întâmplă cu vechile acte de identitate

Buletinele de identitate și cărțile de identitate model 1997 rămân valabile până la expirare. Totuși, după 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană.

Costuri și modalități de programare

Primii 5 milioane de cetățeni care solicită CEI sunt scutiți de plata taxei de emitere, costurile fiind acoperite din fonduri PNRR. Pentru eliberarea unei noi CEI după această limită, taxa va fi de 67 de lei. Pentru CIS, taxa este de 38 de lei și poate fi achitată la ghișeele CEC Bank sau la stațiile SelfPay.

Programările pentru CEI se fac exclusiv online, prin portalul HUB Servicii MAI (https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/), iar pentru CIS, la DJEP Sibiu, programările se fac telefonic, pentru a asigura accesul tuturor cetățenilor.

Termene de eliberare

Termenul mediu de eliberare a CEI este de 7-8 zile lucrătoare, urmând ca acest interval să se reducă pe măsura extinderii sistemului la nivel național. Pentru CIS, termenul de eliberare este de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii.