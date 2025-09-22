Pe 20 septembrie, Mediașul a fost gazda a două evenimente dedicate copiilor, tinerilor și familiilor, care au transformat orașul într-un spațiu al bucuriei, creativității și comunității. Ambele evenimente au fost organizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, care sprijină constant inițiativele dedicate comunității locale.

În curtea Muzeului Municipal Mediaș, de la ora 12 s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a Bazarului Micilor Antreprenori, organizat de Asociația „Drag de copilărie”, un eveniment devenit deja tradiție în rândul celor mici. Copiii au devenit, pentru o zi, mici antreprenori, oferind spre vânzare produse handmade, creații proprii, dulciuri jucării și haine, într-un cadru educativ și prietenos. Evenimentul a fost gândit pentru a încuraja spiritul antreprenorial, responsabilitatea și creativitatea copiilor, într-un mod practic și interactiv.

Începând cu ora 17, distracția a continuat în Piața Regele Ferdinand I, unde a avut loc o nouă ediție a Festivalului Luminii, organizat de Cercetașii României –Turre Pitz Mediaș. Au fost organizate ateliere creative pentru copii, au existat momente de relaxare în parc, cu lecții de yoga și qi gong, iar programul artistic a cuprins momente și recitaluri suținute de Ansamblul „Florile Visei Șeica Mare”, Clubul Copiilor Mediaș, clubul de dans sportiv „Magic of the Dance”, Sophia Popianoș, formațiile Millenium și Scraps și jonglerii cu foc realizate de Fire Dream. Cu sute de luminițe aprinse, gânduri frumoase, momente de liniște și ateliere creative, festivalul a adus împreună tineri, părinți, bunici și copii, într-un exercițiu de reconectare cu valorile simple, dar esențiale: prietenia, comunitatea și echilibrul interior.





