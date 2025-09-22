declarația șocantă a lui trump la înmormântarea lui charlie kirk: „îmi urăsc adversarii”

Președintele Donald Trump l-a lăudat pe Charlie Kirk ca fiind un „mare erou american” și „martir” al libertății, în timp ce el și alți conservatori s-au adunat duminică seara pentru a-l omagia pe activistul ucis, a cărui muncă spun că trebuie să o continue acum; scrie AP.

Slujba de comemorare a lui Kirk, căruia Trump îi atribuie un rol esențial în victoria sa electorală din 2024, a atras zeci de mii de persoane îndoliate, printre care vicepreședintele JD Vance, alți înalți oficiali ai administrației și tineri conservatori.

„Acum este un martir pentru libertatea Americii”, a spus Trump. „Știu că vorbesc în numele tuturor celor prezenți astăzi aici când spun că niciunul dintre noi nu-l va uita vreodată pe Charlie. Și nici istoria nu-l va uita”.

Vorbitorii au subliniat credința profundă a lui Kirk și convingerea sa fermă că tinerii conservatori trebuie să se căsătorească, să aibă copii și să transmită mai departe valorile lor. „Pentru Charlie, vom ține minte că este mai bine să stăm în picioare apărând Statele Unite ale Americii și apărând adevărul decât să murim în genunchi”, a spus Vance.

„Prieteni, pentru Charlie, trebuie să ținem minte că el este un erou pentru Statele Unite ale Americii. Și este un martir al credinței creștine”.

Asasinarea lui Kirk, survenită pe 10 septembrie în timpul unei apariții într-un campus universitar din Utah, a declanșat o dezbatere aprinsă despre violență, decență și libertatea de exprimare într-o eră de profundă divizare politică.

Văduva lui Kirk, Erika, a spus în discursul său că, în mijlocul durerii sale, găsește alinare în faptul că soțul ei a părăsit această lume fără regrete. Ea a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat de uciderea lui.

„Soțul meu, Charlie, voia să salveze tineri, exact ca cel care i-a luat viața”, a spus Erika Kirk. Ea a adăugat: „Îl iert”.

Trump, care a încheiat slujba, a remarcat că Charlie Kirk „nu-și ura adversarii” și „voia ce era mai bun pentru ei”, o trăsătură pe care el o găsea greu de înțeles. „În acest punct nu eram de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc adversarii și nu le doresc ce e mai bun”, a spus Trump.