Pista de biciclete recent amenajată pe Calea Dumbrăvii stârnește nemulțumiri în rândul utilizatorilor. În zona ANAF, bicicliștii sunt nevoiți să se aplece atunci când trec pe sub două panouri, unul publicitar și altul rutier, montate la o înălțime considerată prea joasă. Cei care folosesc frecvent traseul atrag atenția că panourile ar trebui ridicate pentru a nu deveni un pericol.

Noua pistă de pe Calea Dumbrăvii nu este tocmai pe placul sibienilor, iar bicicliștii subliniază, în special, problema panoului amplasat în apropierea clădirii ANAF. Acesta este poziționat prea jos, iar mulți dintre cei care îl întâlnesc pe traseu aleg să se aplece, de precauție, pentru a nu se lovi.

Deși riscul de accident pentru bicicliști este mai redus, cei care folosesc trotinete electrice spun că sunt chiar nevoiți să se încline serios pentru a trece fără incidente. Unii consideră că infrastructura ar fi trebuit gândită mai atent, astfel încât astfel de obstacole să nu existe.

„E prea jos, ar trebui ca primăria să-l ridice mai sus”, a adăugat o sibiancă.

Unul dintre bicicliști spune că poziționarea pistei este complet neinspirată. „Nu dai cu capul în el dacă n-ai doi metri, dar e pus aiurea. Nu pui o pistă de biciclete pe sub un panou”, a comentat un livrator Glovo.

Un alt sibian spune că Primăria Sibiu ar trebi să ia măsuri. „Ar trebui să fie mai ridicat, la fel ca celălalt panou”, a spus un alt sibian.

Un francez nu consideră panoul a fi amplasat prea jos. „Nu e prea jos pentru mine, dar, într-adevăr, e cam ciudat. Poate au greșit cumva”, a spus Steve, un alt utilizator al pistei.

Chiar dacă lucrările sunt aproape finalizate, mulți bicicliști continuă să circule pe stradă, evitând pista nouă. Motivele invocate țin atât de disconfort, cât și de siguranță.

Reamintim că pe Calea Dumbrăvii s-au încheiat recent lucrările de asfaltare, iar în prezent se aplică marcajele rutiere pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mihai Viteazu și Bulevardul Vasile Milea. Potrivit autorităților locale, aceste lucrări fac parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din Sibiu.