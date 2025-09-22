elevii de la css sibiu se vor antrena gratuit în 7 săli de sport ale școlilor din oraș

Elevii de la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Sibiu se vor antrena gratuit în șapte săli de sport ale școlilor din oraș. Consilierii locali vor adopta un proiect de hotărâre în acest sens.

Clubul Sportiv Școlar Sibiu a solicitat Primăriei să folosească, în mod gratuit, mai multe săli de sport din unități de învățământ de pe raza municipiului, motivând că nu dispune de fonduri și nici de spații suficiente pentru desfășurarea activităților de la secțiile de volei, handbal și baschet.

Elevii se vor antrena astfel în sălile de sport ale următoarelor unități de învățământ: Școala Gimnazială „Regele Ferdinand”, Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Școala Gimnazială nr. 18, Școala Gimnazială nr. 21, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Colegiul Național „Octavian Goga”.

Unitățile școlare și-au exprimat deja acordul de principiu, iar activitățile sportive ar urma să se desfășoare în sălile de sport fără perturbarea activității de învățământ. În acest sens va fi stabilit un program de comun acord.