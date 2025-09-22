femeie de 66 de ani, lovită de un copil pe trotinetă la sibiu: ,,îmi e frică să mai ies pe stradă”

O zi obişnuită de plimbare s-a transformat într-un moment de teamă pentru Monica Olariu, o pensionară în vârstă de 66 de ani care se confruntă cu o pareză şi cu mobilitate redusă. Femeia a povestit despre un incident petrecut la intersecţia Rahovei cu Oştirii, când a fost lovită de un copil pe trotinetă.

Monica spune că a fost mereu atentă la reguli și traversează numai pe trecerile de pietoni:

„Sunt pensionară, am 66 de ani și merg mai greu, pentru că am o pareză. Întotdeauna respect regulile de circulație. Trec doar pe trecere și mă uit mereu dacă oprește mașina. Însă, oricâtă grijă aș avea, dacă cineva vine direct peste mine, ce pot face?”

Apel la responsabilitate

Cazul Monicăi vine pe fondul mai multor accidente grave produse de trotinete în Sibiu. Cel mai cutremurător a fost cel al unui băiat de 13 ani, care a murit în urma unui traumatism cranio-cerebral după ce a căzut cu o trotinetă electrică, pe strada Socului. Copilul nu purta cască de protecție.

Tragedia a stârnit reacții în comunitate, dar și propuneri pentru reglementări mai stricte. Consilierul local Adrian Bibu a sugerat limitarea vitezei trotinetelor, interzicerea lor în zona centrală sau restricționarea utilizării de către minori.

Poliția Locală Sibiu a anunțat că va intensifica verificările și campaniile de conștientizare, pentru a preveni incidentele și pentru a proteja pietonii vulnerabili.

„Am rămas cu frică de atunci”

Femeia își amintește momentul cu emoție: „Mergeam liniștită pe trotuar, când, deodată, un copil care nu cred că avea nici 14 ani a apărut în fața mea cu o trotinetă. M-a lovit direct în picioare. Era să cad pe spate, dar am avut noroc că m-am prins de un stâlp. Dacă nu, nu știu ce s-ar fi întâmplat.”

Impactul nu i-a lăsat doar urme fizice, ci și o teamă constantă:

„M-au durut picioarele câteva zile, iar la piciorul cu pareză mi s-au spart venele. Trebuie să merg la doctor. Dar cel mai rău e că am rămas cu frică. Mă uit încontinuu în jur, mă dau la o parte când aud pe cineva venind din spate. Parcă trăiesc cu grija asta, că oricând cineva poate să mă lovească.”

Monica a explicat faptul că nu s-a putut feri la timp: „Am avut un AVC, de aceea reflexele mele sunt mai lente. Nu pot să sar imediat din fața cuiva. Și să știți, nu doar copiii, ci și oamenii în vârstă merg cu bicicletele pe trotuar, și nu le pasă. Se bagă în tine și trebuie tu să te ferești.”

Pentru Monica, amintirea momentului încă produce emoții: „M-am speriat atât de tare încât am rămas blocată. Nu mai puteam să-mi mișc picioarele, mă țineam de stâlp ca să nu cad. Și acum, când îmi aduc aminte, tremur. A fost o secundă care putea să mă doboare.”