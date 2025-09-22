firme-paravan și șoferi plătiți la negru: schema prin care a fost ”găurit” bugetul statului cu aproape 300 milioane lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, care a prejudiciat bugetul statului cu 266,5 milioane de lei. Companiile implicate foloseau firme paravan pentru a ascunde veniturile șoferilor și a evita plata impozitelor și contribuțiilor.

„Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală au identificat nereguli privind impozitul pe venit și neplata unor contribuții aferente salariilor. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei pentru alte abateri constatate”, se arată în comunicatul ANAF.

Investigațiile au arătat că unele firme încasa banii de la aplicațiile de transport, păstrau un comision de 5–10%, iar restul sumei ajungea la șoferi, în numerar sau prin virament, fără a fi declarată la fisc. Pentru a stopa aceste practici, ANAF a trimis 90 de dosare la Parchet și a prins 30 de șoferi care nu aveau case de marcat și nu emiteau bonuri fiscale.

Ministerul Finanțelor a introdus în acest an declarația informativă D397, care obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date către Fisc. Aceasta permite controale în timp real și analize de risc fiscal pentru identificarea rapidă a neregulilor, protejând totodată persoanele care respectă legea.

Direcția de Antifraudă Fiscală va continua monitorizarea companiilor de ride-sharing și va interveni rapid în cazurile de evaziune descoperite.