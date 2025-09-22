Nu toți oamenii care știu o meserie știu și cum să o dea mai departe, iar în frizerie, unde e vorba nu doar despre tehnică, ci și despre atitudine, energie și relație cu clientul, diferența o face exact omul care te învață. Sorin Luca este sibianul care a transformat frizeria într-o formă de artă și împărtășește cu pasiune această meserie cursanților săi.

Sorin Luca este frizer de peste 13 ani și formator din 2017. Astăzi, oferă cursuri de frizerie la Sibiu, în parteneriat cu Academia Reflexovital, și le spune direct celor care vin la el: „Frizeria e o meserie care se învață, dar ca să ajungi departe, ai nevoie și de răbdare, și de disciplină. Nu doar cu foarfeca, ci răbdare cu tine”, spune acesta.

De 10 ani formează o echipă solidă împreună cu Stoica Radu, iar împreună au format sute de cursanți care nu doar că au învățat meseria, ci au și rămas activi în domeniu. Cei mai mulți dintre ei lucrează în saloane, iar alții și-au deschis propriile afaceri.

Cursurile sunt deschise oricui – indiferent că ești la început de drum, cauți o reconversie sau vrei pur și simplu să transformi un hobby într-o sursă de venit. Tot ce contează este să-ți dorești cu adevărat. Restul se construiește cu exercițiu, cu ghidare și cu o echipă care știe ce face.

Pasiune transformată în ani de experiență și premii câștigate

Pentru Sorin, frizeria nu e doar un job sau o sursă de bani. Spune că a învățat mult din experiență, dar cel mai mult a învățat din muncă și din lucrul direct cu oamenii – fie ei clienți sau cursanți. „E un stil de viață care m-a prins complet. Cu timpul, în meseria asta devii ascultător, observator, confident. Nu e doar despre tuns, e despre oameni și cum îi faci să se simtă”, mărturisește acesta.

Un alt moment de referință în cariera lui a fost clasarea în top 25 mondial la OneShot Hair Awards – cel mai mare concurs de frizerie din lume, cu peste 3000 de participanți din 120 de țări. În plus, de 4 ani este trainer Redken, un brand premium de produse profesionale, și susține seminarii alături de echipa sa în toată țara.

Cursuri de calificare acreditate

Cei care se înscriu la Academia Reflexovital urmează cursuri de calificare acreditate. După absolvire, pot merge mai departe cu modulele de practică intensivă coordonate direct de Sorin, unde învață lucruri aplicate, adaptate la realitatea din salon. Interacțiunea lui Sorin cu cursanții nu se oprește odată cu finalizarea cursului – el face tot posibilul să îi îndrume pe fiecare către un salon unde pot profesa.

Frizeria, spune el, nu e o meserie care cere talent special, dar cere seriozitate, ambiție și dorința de a învăța constant. Îndemânarea vine cu timpul, încrederea apare după ce te confrunți cu emoțiile primelor tunsori, iar stilul personal se formează pe parcurs.

Pentru Sorin Luca, fiecare nou curs este o oportunitate de a transmite mai departe nu doar tehnici, ci și o anumită cultură profesională: respectul pentru client, etica în lucru, felul în care te comporți într-un salon. De aceea, lucrează cu grupele de cursanți atent, cu implicare și cu feedback personalizat.

Te poți înscrie la Academia Reflexovital Sibiu pentru cursuri de calificare acreditate susținute de Sorin Luca, pentru module de specializare și practică avansată. Înscrierile se pot face la numărul de telefon 0726323236.

Pe formatorul sibian Sorin Luca îl găsești pe Instagram la sorin__luca, unde postează periodic lucrări, anunțuri despre grupe noi și momente din sala de curs.