redken prosafon pentru hairstyling și produse pentru coafură în timpul unui eveniment de modă.

Nu toți oamenii care știu o meserie știu și cum să o dea mai departe, iar în frizerie, unde e vorba nu doar despre tehnică, ci și despre atitudine, energie și relație cu clientul, diferența o face exact omul care te învață. Sorin Luca este sibianul care a transformat frizeria într-o formă de artă și împărtășește cu pasiune această meserie cursanților săi.

tânăr bărbat într-un portret negru și alb, cu expresie serioasă, purtând un pulover negru, foto artistică, iluminare dramatică pentru conținut vizual de înaltă calitate.

Sorin Luca este frizer de peste 13 ani și formator din 2017. Astăzi, oferă cursuri de frizerie la Sibiu, în parteneriat cu Academia Reflexovital, și le spune direct celor care vin la el: „Frizeria e o meserie care se învață, dar ca să ajungi departe, ai nevoie și de răbdare, și de disciplină. Nu doar cu foarfeca, ci răbdare cu tine”, spune acesta.

bărbat zâmbind în fața unei clădiri istorice din sibiu, promovând turismul și cultura în sibiu, românia. fotografie pentru site-ul ora de sibiu, cu accent pe atracții turistice și evenimente locale.

De 10 ani formează o echipă solidă împreună cu Stoica Radu, iar împreună au format sute de cursanți care nu doar că au învățat meseria, ci au și rămas activi în domeniu. Cei mai mulți dintre ei lucrează în saloane, iar alții și-au deschis propriile afaceri.

Cursurile sunt deschise oricui – indiferent că ești la început de drum, cauți o reconversie sau vrei pur și simplu să transformi un hobby într-o sursă de venit. Tot ce contează este să-ți dorești cu adevărat. Restul se construiește cu exercițiu, cu ghidare și cu o echipă care știe ce face.

coafor pentru tuns/școală de coafură, elevi și instructor în salon de frizerie, curs de coafură stil personal, instruire în tehnici de tuns și hairstyling, imagine dintr-un curs de coafură contemporană, ora de sibiu.

Pasiune transformată în ani de experiență și premii câștigate

Pentru Sorin, frizeria nu e doar un job sau o sursă de bani. Spune că a învățat mult din experiență, dar cel mai mult a învățat din muncă și din lucrul direct cu oamenii – fie ei clienți sau cursanți. „E un stil de viață care m-a prins complet. Cu timpul, în meseria asta devii ascultător, observator, confident. Nu e doar despre tuns, e despre oameni și cum îi faci să se simtă”, mărturisește acesta.

video
play-rounded-fill

Un alt moment de referință în cariera lui a fost clasarea în top 25 mondial la OneShot Hair Awards – cel mai mare concurs de frizerie din lume, cu peste 3000 de participanți din 120 de țări. În plus, de 4 ani este trainer Redken, un brand premium de produse profesionale, și susține seminarii alături de echipa sa în toată țara.

Cursuri de calificare acreditate

Cei care se înscriu la Academia Reflexovital urmează cursuri de calificare acreditate. După absolvire, pot merge mai departe cu modulele de practică intensivă coordonate direct de Sorin, unde învață lucruri aplicate, adaptate la realitatea din salon. Interacțiunea lui Sorin cu cursanții nu se oprește odată cu finalizarea cursului – el face tot posibilul să îi îndrume pe fiecare către un salon unde pot profesa.

Frizeria, spune el, nu e o meserie care cere talent special, dar cere seriozitate, ambiție și dorința de a învăța constant. Îndemânarea vine cu timpul, încrederea apare după ce te confrunți cu emoțiile primelor tunsori, iar stilul personal se formează pe parcurs.

Pentru Sorin Luca, fiecare nou curs este o oportunitate de a transmite mai departe nu doar tehnici, ci și o anumită cultură profesională: respectul pentru client, etica în lucru, felul în care te comporți într-un salon. De aceea, lucrează cu grupele de cursanți atent, cu implicare și cu feedback personalizat.

Te poți înscrie la Academia Reflexovital Sibiu pentru cursuri de calificare acreditate susținute de Sorin Luca, pentru module de specializare și practică avansată. Înscrierile se pot face la numărul de telefon 0726323236.

Pe formatorul sibian Sorin Luca îl găsești pe Instagram la sorin__luca, unde postează periodic lucrări, anunțuri despre grupe noi și momente din sala de curs. 

tunsori barbati, stil modern, frizerie, tuns și coafură, salon de înfrumusețare, stilist, service de coafură, aranjare păr, transformare look, hair styling, barber shop, tuns nou, moda păr, stil personal.
barbier cu tunsoare modernă și breton, stil alternative, hair styling, păr creț, clinică de înfrumusețare, ora de sibiu.
model de bărbat pe podium la un show de modă outdoor, iluminat cu lumini albastre și decor futurist, cu orașul în fundal, promovând fashion urban și stil modern, eveniment de modă în sibiu.
tunsor la barberie, tăiere păr bărbierit, servicii de coafură moderne, stilizare păr, salon de înfrumusețare sibiu, barber shop profesionist, stil masculinizant, îngrijire personală, tunsoare bărbieri.
tehnică de coafură din păr creț cu undercut modern pentru bărbați, stil urban și aspect natural, popular în sibiu pentru bărbați cu păr creț, coafură modernă și undercut, pentru un look sofisticat și stilat în sibiu.
barber haircut with fade and textured top, young man with tattoo on neck, modern men's hairstyle, stylish haircut, hair salon sibiu.

Ultima oră