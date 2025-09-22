Introduși pe finalul mecului din Capitală cu Rapid, atacanții lui Hermannstadt, Buș și Chițu au semnat succesul suprinzător al sibienilor în Giulești, scor 2-1.

Sibiul a câștigat meritat duminică seara cu Rapid, scor 2-1, mai ales că a făcut o primă repriză excelentă. FC Hermannstadt a avut momente de cumpănă după ce gazdele au deschis scorul, dar a dat dovadă de tărie de caracter și a întors rezultatul.

La flash-interviu, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu crede că punctele de duminică seara vor fi semnalul revirimentului din jocurile următoare. ”În ultimele minute cred că aveam pulsul foarte ridicat. Un meci nebun, dar cred că merităm aceste trei puncte datorită atitudinii și jocului din prima repriză, am stat foarte bine, am avut ocazii, nu le-am dat șansa să aibă ocazii în careul nostru. În a doua repriză, chiar dacă am vorbit să ținem mingea departe, pentru că știam că vor veni peste noi, apare acea situație, luăm gol, dar am crezut până la capăt. Știam că Rapid va începe tare, șansa se va întoarce dacă noi jucăm, dacă nu jucăm, nu avem cum să câștigăm. Pe fondul unei dominări a Rapidului am marcat și am câștigat, sunt trei puncte mari pentru noi, ne pot da un imbold de acum încolo” a susținut Marius Măldărășanu.

”Era clar că schimbările acestea le fac”

Tehnicianul a declarat la flash-interviu că nimeni nu trebuia să fie suprins de rotația vârfurilor. ”Atacanții cu care am început au jucat foarte bine, Marko a fost foarte bine, Cristi a făcut efort foarte mare, pune presiune pe adversar. La un moment dat am jucat cu Neguț în spatele vârfurilor, dar era greu să acoperim lățimea terenului și a trebuit să revenim la jocul cu doi interi. La antrenor e vorba de inspirație, dar era clar că schimbările astea le voi face” a spus tehnicianul echipei de pe malul Cibinului.

La finalul jocului, Măldărășanu a fost înjurat de câțiva fani recalcitranți, supărați pe rezultat. ”Da, era cineva în spatele băncii, e normal să te mai înjure, că au făcut-o când eram jucător, dar acum ca adversar. La Rapid am jucat 10 ani, dar e munca mea, sunt frustări, îi înțeleg. A câștigat echipa unui rapidist, dar eu sunt aici să-mi fac treaba” a mai declarat Măldărășanu.