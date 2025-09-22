Luni, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară Sibiu au desfășurat activități preventive, la Liceul Tehnologic Ilie Măcelariu, din Miercurea Sibiului, în cadrul proiectului “Scoate violența școlară din anonimat!”.

Activitățile au vizat informarea elevilor, dar și a părinților cu privire la comportamentele de risc și a situațiilor vulnerabile la care pot fi expuși elevii, precum și la importanța sesizării evenimentelor în care aceștia pot fi implicati.

În cadrul activităților, au fost prezentate și cele 4 ghiduri elaborate de către Directia Siguranța Școlară, în colaborare cu Fundatia Neuroatipic, pentru prevenirea și gestionarea bullying-ului în școli.

Poliția Sibiu atrage atenția asupra fenomenului de bullying, un comportament agresiv și repetat, care poate lua mai multe forme. Printre acestea se numără: jignirile și poreclele ofensatoare, umilirea în fața colegilor, excluderea intenționată din grupuri, răspândirea de zvonuri, intimidarea fizică sau verbală, precum și hărțuirea online, prin mesaje, fotografii sau comentarii denigratoare.

Astfel de comportamente nu reprezintă simple conflicte între copii, ci acțiuni cu efecte profunde asupra victimelor. Mulți tineri se confruntă cu scăderea stimei de sine, retragere socială, suferință emoțională și chiar probleme de sănătate.

Facem apel la părinți, profesori și întreaga comunitate să fie vigilenți, să sprijine victimele și să raporteze prompt situațiile de bullying, pentru a preveni escaladarea acestui fenomen și pentru a asigura un mediu sigur copiilor și tinerilor.