Un incendiu a izbucnit luni dimineața într-un bloc din Mediaș. Douăzeci de locatari s-au evacuat. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.
Pompierii Detașamentului Mediaș au intervenit de urgență pe strada Luncii din municipiul Mediaș pentru stingerea unui incendiu la un apartament situat la etajul 4 al unui imobil.
„Pompierii s-au mobilizat cu două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. Până la sosirea forțelor, locatarii din întregul imobil s-au autoevacuat (16 adulți și 4 minori), fără a avea nevoie de îngrijiri medicale”, informează reprezentanții ISU Sibiu.
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, cu flacără și degajări de fum. Incendiul a fost lichidat prompt. Apartamentul a fost afectat în totalitate, precum și bunurile din interior. De asemenea, au fost afectate de fum și holul și casa scării din interiorul blocului.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire.
