lovitură de teatru: elevii olimpici își recapătă bursele, profesorii revin la plata cu ora anterioară „legii bolojan”. miercuri e votul

Deputații PSD Alexandru Solomon și Mihai Ghigiu au depus mai multe amendamente în Comisia de muncă din Camera Deputaților. Acestea aduc modificări importante la Legea învățământului preuniversitar privind bursele elevilor și plata cu ora a dascălilor, notează Edupedu.

Proiectul de lege în forma de astăzi – privind reintroducerea burselor de excelență olimpică și plata cu ora la cuantumul dinainte de Legea Bolojan – va fi supus votului plenului Camerei Deputaților în ședința de miercuri. Dacă va trece, va merge la promulgare.

Potrivit amendamentelor inițiate de deputații PSD Alexandru-Mihai Ghigiu și Adrian Solomon, votate în această seară de Comisia de muncă de la Cameră și obținute de Edupedu.ro, ar urma să fie reintroduse bursele de excelență olimpică I și II, care ar urma să fie acordate elevilor premiați la olimpiade școlare internaționale sau naționale, dar și la competiții sportive internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Bursele au fost eliminate de Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR prin Legea 141/2025 în iulie. Conform amendamentelor votate în această seară, cuantumurile burselor ar urma să fie cele existente până în iulie. Potrivit amendamentelor, bursa olimpică ar urma să fie echivalentă cu salariul minim brut pe economie pentru locul I, 75% pentru locul II și 50% pentru locul III. Bursa de excelență pentru premii la olimpiade naționale ar urma să fie 700 lei/lună.

Modificări ar urma să fie introduse și la plata profesorilor. Plata cu ora pentru profesori ar reveni la forma dinaintea Legii Bolojan, conform amendamentelor PSD. Textul propus stabilește că, pentru plata cu ora, tariful ar urma să fie calculat pe baza normei de predare și nu pe baza timpului de lucru al cadrului didactic. S-ar lua în calcul la plata cu ora salariul de bază corespunzător gradului și vechimii profesorului, la care se adaugă toate sporurile (predare simultană, învățământ special, zone izolate etc.). Pentru profesorii pensionari reîncadrați, care au și dirigenție, se aplică și majorarea de 10% prevăzută de lege, mai arată Edupedu.