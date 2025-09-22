lpf a anunțat ziua meciului dintre cfr cluj și fc hermannstadt. se joacă la o oră atipică

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei a 12-a din Superliga de fotbal, care are loc între 3 și 6 octombrie.

Meciul care ține capul de afiș al rundei va avea loc duminică, 5 octombrie, între campioana FCSB și actualul lider al campionatului, Universitatea Craiova.

Etapa se va deschide vineri, 3 octombrie, la Slobozia, urmând ca sâmbătă, 4 octombrie, să fie programate trei partide, printre care un duel tradițional, Rapid – Farul, iar duminică, 5 octombrie, și luni, 6 octombrie, vor avea loc câte două meciuri.

Programul etapei a 12-a:

3 octombrie 2025

20:30 – Unirea Slobozia – Dinamo București

4 octombrie 2025

15:00 – Csikszereda – FC Universitatea Cluj

17:30 – FC Argeș – FC Petrolul

20:30 – FC Rapid – FC Farul Constanța

5 octombrie 2025

15:00 – FC CFR 1907 Cluj – AFC Hermannstadt

20:30 – FCSB – Universitatea Craiova

6 octombrie 2025

17:30 – SC Oțelul Galați – FC Metaloglobus

20:30 – FC Botoșani – UTA Arad