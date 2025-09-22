Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei a 12-a din Superliga de fotbal, care are loc între 3 și 6 octombrie.
Meciul care ține capul de afiș al rundei va avea loc duminică, 5 octombrie, între campioana FCSB și actualul lider al campionatului, Universitatea Craiova.
Etapa se va deschide vineri, 3 octombrie, la Slobozia, urmând ca sâmbătă, 4 octombrie, să fie programate trei partide, printre care un duel tradițional, Rapid – Farul, iar duminică, 5 octombrie, și luni, 6 octombrie, vor avea loc câte două meciuri.
Programul etapei a 12-a:
3 octombrie 2025
20:30 – Unirea Slobozia – Dinamo București
4 octombrie 2025
15:00 – Csikszereda – FC Universitatea Cluj
17:30 – FC Argeș – FC Petrolul
20:30 – FC Rapid – FC Farul Constanța
5 octombrie 2025
15:00 – FC CFR 1907 Cluj – AFC Hermannstadt
20:30 – FCSB – Universitatea Craiova
6 octombrie 2025
17:30 – SC Oțelul Galați – FC Metaloglobus
20:30 – FC Botoșani – UTA Arad
Ultima oră
- LPF a anunțat ziua meciului dintre CFR Cluj și FC Hermannstadt. Se joacă la o oră atipică 3 secunde ago
- Mediașul s-a mobilizat: 800 de voluntari au curățat orașul de gunoaie / foto video 19 minute ago
- Vremea se răcește brusc în Transilvania: sfârșit de septembrie cu ploi și frig 28 de minute ago
- Locatari evacuați dintr-un bloc din Mediaș în urma unui incendiu 41 de minute ago
- Viața pe muchie de cuțit: un sibian din 10 bărbați de peste 40 de ani riscă să sufere de apnee în somn 49 de minute ago