lucrări de urgență la teatrul gong pentru siguranța spectatorilor

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” vrea să obțină autorizația de securitate la incendiu. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie să fie realizate lucrări în clădire. Acestea vor costa 2,3 milioane de lei, suma fiind asigurată de la bugetul local.

Consilierii locali vor aproba, în ședința ordinară de joi, indicatorii tehnico-economici pentru implementarea măsurilor de conformare la foc în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la imobilul în care funcționează Teatrul Gong.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a cerut conducerii teatrului să se conformeze la normativele actuale și să obțină această autorizație de securitate la incendiu. Pentru a putea să o obțină, este nevoie de lucrări de construcții și instalații.

Lucrările, care presupun, printre altele, modernizarea pereților, zugrăveli interioare și înlocuirea ușilor cu unele metalice și rezistente la foc, vor costa 2.300.970,70 lei. Suma va fi asigurată de la bugetul local.