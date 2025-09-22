mediașul s-a mobilizat: 800 de voluntari au curățat orașul de gunoaie / foto video

Pe 20 septembrie 2025, Mediașul s-a alăturat mișcării naționale „Let’s Do It, România!” printr-o amplă acțiune de ecologizare organizată de Primăria Municipiului Mediaș, în parteneriat cu unitățile de învățământ locale și cu sprijinul operatorului de salubritate Eco-Sal SA și a operatorului de transport Meditur SA. Sub deviza „Let’s Do It, Mediaș!”, municipiul nostru a dat startul acestei acțiuni pentru al 15-lea an consecutiv.

Acțiunea de ecologizare a început de la ora 9:00, în Piața Corneliu Coposu. Aproximativ 800 de elevi, cadre didactice, voluntari și reprezentanți ai instituțiilor partenere s-au reunit sub același obiectiv: un oraș mai curat și un mediu mai sănătos. În cadrul activității, au fost igienizate zone de agrement și spații verzi din municipiul Mediaș, cu implicarea activă a comunității locale. În total, au fost colectați 238 de saci de gunoi menajer, 3460 kg de gunoi menajer și 560 kg deșeuri vegetale.

Un moment special l-a constituit contribuția celor mai mici cetățeni ai orașului – copiii de la grădinițele din Mediaș, care au realizat desene tematice dedicate protejării mediului și importanței curățeniei. Lucrările lor au fost expuse în fața Primăriei, aducând un plus de culoare și inspirație evenimentului.

Prin această inițiativă, Mediașul demonstrează încă o dată că schimbarea începe din comunitate – prin implicare, educație și colaborare. Le mulțumim tuturor voluntarilor care au contribuit la desfășurarea acestui eveniment, precum și tuturor colaboratorilor de la instituțiile, firmele și asociațiile din Municipiul Mediaș care au ales să își ofere câteva ore pentru a contribui la binele întregii comunități.