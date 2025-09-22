Sindicatul Europol atrage atenția, luni, asupra pericolului tot mai mare reprezentat de trotinetele electrice în trafic și solicită dotarea poliției cu stații mobile de măsurare a vitezei acestor vehicule.

„Siguranța rutieră nu e opțională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicați conducătorii de trotinete sau alte vehicule electrice, în multe țări europene autoritățile au făcut deja un pas important: au achiziționat stații mobile de măsurare a vitezei acestor mijloace de transport”, transmit sindicaliștii Europol, scrie News.ro.

Aceștia atrag atenția că, în alte state, polițiștii pot verifica în timp real dacă trotinetele sau bicicletele electrice au fost modificate pentru a depăși viteza legală. În România, aceste verificări sunt posibile doar prin R.A.R., printr-o procedură birocratică și anevoioasă, punând astfel vieți omenești în pericol.

„Este timpul să înțelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieți. România are nevoie de măsuri rapide și eficiente pentru protejarea tuturor participanților la trafic”, mai transmit sindicaliștii.

Accidentele cauzate de trotinetele electrice au avut consecințe tragice: doar în acest an, mai mulți adolescenți și-au pierdut viața sau au fost răniți. În Piatra Neamț, autoritățile au interzis recent circulația trotinetelor electrice de închiriat după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața într-un accident, iar alte șapte persoane au fost rănite în incidente similare.