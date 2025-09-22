pnrr: „reabilitare școala gimnazială  nicolae iorga în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

COMUNICAT DE PRESĂ

Sibiu, 22.09.2025

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Municipiul Sibiu, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu nr. C5-B2.1.a-406, intitulat „Reabilitare Școala Gimnazială Nicolae Iorga în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”. Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației fiind finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice şi a tranziţiei către clădiri verzi şi inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică şi calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanţelor fondului construit şi asigurarea capacităţii tehnice pentru implementarea investiţiilor.

Lucrările care se urmăresc a fi executate sunt următoarele:

– lucrări de anvelopare a clădirii și înlocuire a tâmplăriei exterioare;

– lucrări de modernizare a instalațiilor de încălzire, electrice și iluminat;

– lucrări de instalare panouri fotovoltaice și pompe de căldură pentru producerea din surse alternative a energiei electrice și termice;

– lucrări de instalare a sistemelor de climatizare și ventilare mecanică, cu recuperatoare de căldură, pentru asigurarea calităţii aerului interior.

Valoare totală a proiectului este de 13.593.536,59 din care valoarea finanțării nerambursabile este de 11.526.293,44 lei, reprezentând cheltuieli eligibile din PNRR.

Perioada de implementare: 30.01.2023 – 30.12.2025.

Date de contact beneficiar: Municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2 Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Telefon:0269/208.960, Fax: 0269/208.849. Email: primarie@sibiu.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/