primăria caută constructor pentru calea șurii mici: coridor auto cu 6 benzi, piste de biciclete și giratorii moderne

Municipalitatea face pași importanți pentru transformarea Căii Șurii Mici într-un coridor de mobilitate. Recent, a fost scoasă la licitație execuția primului tronson din Drumul Hoților.

Investiția „coridorul de mobilitate Calea Șurii Mici” va fi realizată pe două tronsoane, date fiind costurile ridicate la care se ridică lucrările. Primul tronson este cuprins între viaductul peste calea ferată și strada Bruxelles, iar cel de-al doilea, cuprins între strada Bruxelles și intersecția cu DN 7H. Municipalitatea începe cu modernizarea primului tronson, pe care l-a scos la licitație.

Drum cu până la 6 benzi, 3 stații de autobuz și 3 giratorii

Calea Șurii Mici are în prezent două benzi de circulație. Trotuarele sunt inexistente, la fel și pistele de bicicletă. Primăria vrea să transforme strada într‐un coridor de mobilitate modern, punând accent pe benzile dedicate transportului în comun.

Astfel, în cadrului proiectului, pe primul tronson, drumul va fi lărgit pentru a cuprinde, pe lângă benzile dedicate vehiculelor, benzi pentru autobuze. „Proiectul tehnic a fost realizat pe o ampriză de 35 metri lățime conform PUG, acolo unde a fost posibil, integrând două și trei benzi de circulație auto pe sens, o bandă pe sens pentru transportul în comun, zone verzi, parcări, rigole laterale și alte variante moderne care să împiedice pătrunderea apei în fundația drumului. O prioritate deosebită se acordă benzilor dedicate transportului public și amplasării stațiilor de călători”, se arată în caietul de sarcini scos la licitație.

Între km 0+000 – km 0+510, partea carosabilă va avea două benzi de 3,50 metri, două piste de biciclete de 1,50 metri și trotuare. Între km 0+510 – km 0+690, partea carosabilă va avea 4 benzi, fiecare de 3,50 metri, două piste de biciclete și trotuare, iar între km 0+730 – km 0+890, km 0+950 – km 1+250, km 1+330 – km 1_590, partea carosabilă va avea 4 benzi pentru autovehicule, 2 benzi pentru transportul public de călători și pentru preluarea viitorului traficul din dezvoltarea urbană a zonei, spațiu verde de 1,50 metri lățime între sensurile de mers, spațiu verde de 1,50 metri între partea carosabilă și trotuare, piste de biciclete și 2 trotuare de 3 metri lățime. Între km 1+590 – km 1+670, partea carosabilă va avea în continuare 4 benzi pentru autovehicule și 2 benzi speciale pentru autobuze, piste de biciclete de 1,50 metri fiecare, trotuare de 3 metri lățime. Apoi, între km 1+670 – km 1+950, vor exista, de asemenea, 6 benzi, dintre care două pentru autobuz, piste de biciclete, iar trotuarele vor avea lățime variabilă.

Pe acest prim tronson din Calea Șurii Mici vor exista 3 stații de autobuz. De asemenea, se vor amenaja și 3 sensuri giratorii. Două dintre ele vor fi realizate la cererea Consiliului Județean, pentru noul spital, și altul într-o zonă viitoare de dezvoltare urbană. În ceea ce privește iluminatul public, vor fi amplasați 115 stâlpi de iluminat cu o înălțime de 8 metri.

Primul tronson, cuprins între viaductul peste calea ferată și strada Bruxelles, are o lungime de aproximativ 2 kilometri. Contractul se execuție este estimat la 83.122.274 lei. Lucrările pe acest prim tronson ar urma să fie realizate în termen de 18 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.