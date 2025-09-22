Un grup de tineri din toată țara, pasionați de fitness și activități outdoor, a dus antrenamentul la un alt nivel: au cărat o halteră de 100 kg până pe cel mai înalt vârf din România, pentru un deadlift cu adevărat de top.

Vârful Moldoveanu, cu altitudine de 2.544 de metri altitudine, este un loc în care majoritatea oamenilor urcă cu greu doar cu un rucsac ușor. Pentru 24 de tineri din toată țara, însă, drumeția a venit cu o provocare suplimentară: o halteră de 100 de kilograme, formată dintr-o bară de 20 kg și 8 discuri de câte 10 kg.

„E a șaptea oară când facem asta, și a doua oară pe Moldoveanu. De data asta am venit de la Cabana Podragu, pe traseul mai dificil. În 2023 am urcat pe celălalt traseu, pe la Stâna lui Burnei”, povestește Sebastian Bîlban, antrenor de fitness din Cluj-Napoca și inițiatorul grupului.

De la o glumă, la o tradiție montană cu greutăți

Totul a început ca o glumă între prieteni, dar a devenit rapid un ritual de testare a limitelor fizice și mentale. „Suntem în principal o sală din Cluj-Napoca, dar facem tot felul de activități. Ne place să ieșim din zona de confort. Am zis, la început în glumă: ce-ar fi să facem un deadlift pe vârful muntelui? Apoi am pus ideea în practică”, spune Sebastian.

Drumețiile montane erau deja parte din activitatea extra-sportivă a grupului, iar conceptul a prins rapid: combinația de antrenament intens cu experiența naturii a atras membri din toată țara.

Trasee grele, echipă puternică

Efortul de a transporta o halteră de 100 kg până pe Moldoveanu a fost uriaș, dar spiritul de echipă a făcut diferența. Au fost 24 de participanți, cu vârste între 18 și 35 de ani, veniți din orașe diferite: Cluj-Napoca, Iași, București, Satu Mare.

„A fost greu, dar ne-am mobilizat bine. Am lucrat excelent în echipă. Am fost un grup închegat, pregătit pentru provocările întâlnite. Fete și băieți, cu toții au pus umărul – și la propriu, și la figurat”, a mai spus acesta.

Grupul a mai urcat cu greutăți și pe alte vârfuri importante din țară: Pietrosul Rodnei, Toaca, Vârful Omu, dar și vârfuri mai puțin cunoscute, cum ar fi Pepleaga sau trasee oprite la Cabana Podragu.