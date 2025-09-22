psd sibiu - poiana sibiului: tradiția a prins viață în inima româniei (c.p)

Poiana Sibiului a găzduit recent cea de-a 130-a ediție a celui mai mare târg de animale din România, un eveniment care a adunat peste 15.000 de vizitatori din toate colțurile țării, reafirmându-și rolul de centru cultural și tradițional al județului Sibiu.

A fost o mare onoare să fiu prezent, alături de localnici și vizitatori, la Poiana Sibiului, un loc cu o istorie adâncă și cu o tradiție vie, care ne conectează de rădăcinile noastre. Târgul de animale, o sărbătoare a muncii și a obiceiurilor strămoșești, a fost un adevărat omagiu adus valorilor autentice ale satului românesc, continuând să unească zeci de mii de oameni din întreaga țară.

“Poiana Sibiului nu este doar o comună din România, ci un simbol al legăturii adânci dintre oameni și pământ. Aici, în inima Ardealului, tradițiile nu sunt doar amintiri, ci trăiesc zi de zi, iar comunitatea locală le păstrează cu mândrie”, a declarat Bogdan Trif, deputat și președinte PSD al județului Sibiu. „A fost un moment deosebit să mă aflu alături de localnici și vizitatori, pentru a celebra tradițiile care ne definesc și care continuă să fie pilonii identității noastre.”

Poiana Sibiului a fost locul unde tradițiile au prins din nou viață, iar acest lucru a fost subliniat și de Adrian Iovi, primarul comunei: „Târgul de animale este o sărbătoare a comunității noastre. An de an, adunăm mii de vizitatori care vin să descopere nu doar produsele tradiționale și meșteșugurile locale, dar și ospitalitatea și mândria noastră de a păstra vii obiceiurile moștenite din străbuni. Acesta este momentul în care Poiana Sibiului devine un punct de atracție pentru toți cei care apreciază valorile autentice ale satului românesc.”

Pe lângă târgul de animale, care a fost un adevărat festival al tradițiilor, Poiana Sibiului a găzduit și un alt moment cu adevărat special: Parada Mirilor. Douăsprezece cupluri de tineri, care urmează să se căsătorească în acest an, au defilat în straie tradiționale și au participat la o ceremonie religioasă emoționantă în biserica locală. Un cuplu dintre acestea a avut ocazia de a-și uni destinele într-un cadru deosebit, cu primarul Adrian Iovi oficiind cununia într-un moment simbolic pentru întreaga comunitate.

Acest eveniment a fost un exemplu al continuității tradițiilor și al iubirii aducând un plus de frumusețe și emoție acelei zile speciale.

„Este important să susținem astfel de evenimente, pentru că ele nu doar că ne conectează cu trecutul, dar ne dau și energia necesară pentru a construi un viitor mai puternic și mai unit Poiana Sibiului este un loc unde tradițiile sunt păstrate cu mândrie și respect, un loc care ne învață ce înseamnă comunitatea, apartenența și continuitatea” a subliniat Bogdan Trif.