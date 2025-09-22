Luni, ISU Sibiu a marcat o despărțire emoționantă de doi dintre colegii săi dragi, Plt. adj. șef Nistor Giani și Plt. adj. șef Nonu Nicolae, care au ales să încheie capitolul carierei militare și să înceapă o nouă etapă în viața personală.

Ambii au dedicat peste două decenii salvării vieților și protecției comunității, iar experiența și devotamentul lor au lăsat o amprentă puternică asupra colegilor și asupra instituției. Prin munca și profesionalismul lor, cei doi au construit un exemplu de urmat pentru cei care continuă să poarte uniforma ISU.

„Le mulțumim pentru devotamentul, profesionalismul și camaraderia lor și le dorim ani frumoși și liniștiți, alături de cei dragi”, transmit reprezentanții ISU Sibiu.

În mesajul oficial, se subliniază că onoarea de a fi pompier nu se încheie la pensionare, ci se transformă într-o amintire vie și într-un model de urmat pentru colegii care rămân în serviciu.

ISU Sibiu le urează celor doi colegi pensie lungă și liniștită, alături de recunoștința întregii comunități pentru contribuția lor de peste 20 de ani în slujba siguranței publice.