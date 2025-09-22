scandaluri și amenințări la sibiu și mediaș: tinere agresate și terorizate de iubiți

În perioada 19 – 21 septembrie 2025, polițiștii sibieni au intervenit la 15 sesizări privind fapte de violență domestică. În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, acesta a rezultat pozitiv în 6 cazuri, motiv pentru care au fost emise 5 ordine de protecție provizorii. Într-un caz în care evaluarea riscului a fost pozitivă, victima a refuzat emiterea ordinului de protecție provizoriu.

Exemple semnificative

Mediaș – agresiune fizică

La data de 20 septembrie, în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au fost sesizați prin apel 112 de o femeie de 25 de ani, care a reclamat că a fost agresată de concubinul său, un bărbat de 31 de ani.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că, pe fondul consumului de alcool și a unor neînțelegeri, femeia fusese lovită și insultată de concubin.

După întocmirea formularului de evaluare a riscului, care a ieșit pozitiv, s-a constatat un risc iminent pentru viața, libertatea și integritatea fizică a victimei. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe 5 zile împotriva agresorului.

Sibiu – amenințări prin telefon și aplicații de mesagerie

La data de 21 septembrie, în jurul orei 12:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați prin apel 112 de o femeie de 36 de ani, care a reclamat că ar fi fost amenințată de concubinul său, un bărbat de 31 de ani, prin apeluri telefonice și mesaje, din motive de gelozie.

Verificările au confirmat faptul că bărbatul și-a amenințat concubina, existând risc iminent pentru viața și integritatea fizică a victimei și a fiicei sale minore. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe 5 zileîmpotriva agresorului.

Ambele cazuri sunt atenționare și monitorizate permanent de polițiști, iar autoritățile reamintesc că victimele violenței domestice pot solicita ajutorul poliției și al centrelor specializate.