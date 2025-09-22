”sibiu e tare, frate. e acolo sus!”: un vlogger britanic compară marile orașe din românia cu londra și birmingham / video

Un tânăr vlogger englez, Steven Vern, a călătorit în România și a vizitat orașe precum București, Cluj, Sibiu și Sighișoara, iar impresiile sale au surprins mulți internauți. Într-un videoclip postat pe YouTube, care a strâns peste 46.000 de vizualizări și aproape 1.000 de comentarii, britanicul a comparat orașele românești cu Londra și Birmingham, concluzia sa fiind una surprinzătoare: România i se pare mai sigură și mai civilizată decât Marea Britanie.

„E o mare diferență între București și Birmingham sau Londra. Capitala României este foarte sigură. Nu simți că trebuie să te uiți mereu peste umăr. Aici e pur și simplu relaxare. Toată lumea e relaxată. Societatea e ok. Oamenii sunt decenți. Adevărați europeni”, a declarat Steven Vern.

Britanicul a subliniat că românii i se par mult mai echilibrați decât britanicii și că, în ciuda prejudecăților despre țiganii romi, majoritatea oamenilor pe care i-a întâlnit sunt extrem de decenți. „România e un loc care deschide ochii. Când vii aici, îți dai seama cât de rău e în Anglia și cât de frumos e în România”, a spus el.

Impresii despre orașele vizitate

Steven Vern a fost impresionat de mai multe orașe: Bucureștiul pentru siguranță, Clujul pentru infrastructură și Sibiu pentru frumusețea sa deosebită. „Sibiu e pur și simplu fantastic. I-aș da nota 8,5 din 10. Clujul e acolo sus, i-aș da un 8, iar Bucureștiul are un nivel de siguranță mult mai ridicat decât Londra sau Birmingham”, a declarat vloggerul.

Pe de altă parte, britanicul a observat și problemele vizibile ale României: clădirile neîngrijite, farmaciile și casele de pariuri răspândite la tot pasul, precum și saloanele de masaj și cluburile de striptease din centrul vechi al Bucureștiului. Totuși, aceste aspecte nu i-au umbrit impresia pozitivă despre țară.

Vloggerul a mai comparat politețea și comportamentul social al britanicilor cu cel al românilor. „În Marea Britanie, oamenii exagerează cu politețurile și devin uneori falși. În România, oamenii sunt mai direcți și mai autentici. Prea multă prietenie aici e considerată suspectă”, a explicat Steven.

România vs. Marea Britanie: nota britanicului

În final, Steven Vern a decis să acorde note: România a primit nota 8 din 10, iar Marea Britanie doar 3. „România nu poate fi perfectă, dar aici încă nu a fost stricată de ruinele guvernelor vestice. Marea Britanie se degradează rapid, iar țări precum România merg în sus”, a concluzionat tânărul britanic.

Clipul său a stârnit numeroase reacții și din partea altor străini și români, mulți confirmând impresiile sale despre siguranța, frumusețea și civilizația din orașele României.