sportul sibian strălucește: puma club domină clasamentele naționale

Într-un top general al cluburilor sportive românești pentru competițiile internaționale desfășurate în 2024, din 532 de structuri sportive participante, Puma Club Sibiu deține poziția cu numărul 79, fiind primul club din municipiul Sibiu în acest clasament.

„Puma” este urmată de ACS Pangratikon (82), CSM Sibiu (139), ACS Titanii (149), CS Rokan (176), ACS Centurion (352), CS Hwarang-Do (423) și CSS Sibiu (495).

La nivel național, în Clasamentul general al cluburilor din România pentru competițiile de seniori, tineret și juniori organizate în 2024, Puma Club Sibiu este pe poziția 108, din 1298 de structuri sportive, cea mai bună poziție a unui club sibian.

În acest clasament se mai află: CSM Sibiu (loc 138), CSS Sibiu (237), SCS Centurion (327), ACS Pangratikon (410), CS Rokan (417), ACS Clubul Lupilor (417), CS Hwarang-Do (452), CS Sibiu Racing Team (553), CSS Șoimii (829) și CS Universitar Sibiu (873).

Ambele clasamente indică faptul că Puma este cel mai bun club din municipiul Sibiu, în ciuda faptului că are doar două secții de sport, respectiv taekwon-do și kickboxing.

De asemenea, Agenția Națională pentru Sport a consemnat în același Anuar al Sportului 2024 și performanțele Federației Române de Taekwon-do ITF. În România activează 40 de cluburi, iar Puma Club Sibiu deține locul I din perspectiva performanței, cu 149,04 puncte, urmată fiind de CS Liga de Est Vaslui (129,02 puncte) și ACS Wolf Oradea (126.05 puncte).

„Clubul nostru demonstrează constant excelență și contribuie la promovarea imaginii atât a municipiului și județului Sibiu, cât și a României în plan sportiv, o nouă dovadă fiind Anuarul Sportului 2024. Suntem cel mai bun club de sport din municipiul Sibiu și cel mai bun club de taekwon-do din România, rezultat obținut prin munca sportivilor noștri, a antrenorilor și a întregii echipe de coordonare și conducere. Suntem mândri că reprezentăm Sibiul și vom continua să aducem medalii acasă. Totodată, mulțumim Primăriei Municipiului Sibiu și Consiliului Județean Sibiu pentru sprijinul constat acordat”, a declarat Alin Lazurca, președintele Puma Club Sibiu.

Potrivit datelor din Anuarul Sportului 2024, în țara noastră au fost legitimați 387.233 sportivi, din care 313.212 au participat la diferite competiții naționale și internaționale.