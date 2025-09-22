străin băut, rănit pe o stradă din ocna sibiului după ce a căzut cu bicicleta

Un bărbat care se deplasa cu bicicleta pe o stradă din Ocna Sibiului a căzut pe carosabil. Omul era băut.

Luni după-masă, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au fost sesizați, prin apel 112, despre faptul că pe strada Salinelor din orașul Ocna Sibiului se află un biciclist căzut pe carosabil.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul cǎ, în timp ce conducea o bicicletă pe strada Salinelor, un cetățean străin în vârstă de 28 de ani s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, suferind vătămări corporale. Biciclistul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valore de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, spune Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale în consecință.